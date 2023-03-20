Сурами: отдых с пользой для здоровья – фото
Сурами расположен среди Лихских гор и хвойных лесов.
Сурами расположен среди Лихских гор и хвойных лесов.
Это место славится лечебным климатом, красивыми горными и лесными пейзажами. Микроклимат Сурами положительно воздействует на организм человека. Особенно на дыхательную систему.
Это место славится лечебным климатом, красивыми горными и лесными пейзажами. Микроклимат Сурами положительно воздействует на организм человека. Особенно на дыхательную систему.
В Сурами очень часто приезжают минимум на несколько дней, чтобы улучшить своё здоровье. В поселке множество частных отелей и домашних гостиниц на любой бюджет.
В Сурами очень часто приезжают минимум на несколько дней, чтобы улучшить своё здоровье. В поселке множество частных отелей и домашних гостиниц на любой бюджет.
Здесь можно побывать и проездом, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Сурами.
Здесь можно побывать и проездом, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Сурами.
Одна из главных – Сурамская крепость, построенная примерно в XII веке.
Одна из главных – Сурамская крепость, построенная примерно в XII веке.
Крепость немаленькая – она занимает площадь примерно в 1200 кв. метров.
Крепость немаленькая – она занимает площадь примерно в 1200 кв. метров.
Крепость располагается на скале над городом на берегу реки Сурамула. Найти крепость очень легко – помимо того, что её видно из Сурами, к ней ещё ведут указатели.
Крепость располагается на скале над городом на берегу реки Сурамула. Найти крепость очень легко – помимо того, что её видно из Сурами, к ней ещё ведут указатели.
Существует версия, что первую крепость в Сурами построил царь Парнаджом в первой половине II века, но до нас сохранилась крепость ХII века.
Существует версия, что первую крепость в Сурами построил царь Парнаджом в первой половине II века, но до нас сохранилась крепость ХII века.
Раньше крепость входила в число важных оборонительных сооружений страны.
Раньше крепость входила в число важных оборонительных сооружений страны.
К цитадели ведет узкая лестница. В комплекс входят крепостная стена, башня, дворец и небольшая церковь. С крепостной стены прекрасно видно весь Сурами.
К цитадели ведет узкая лестница. В комплекс входят крепостная стена, башня, дворец и небольшая церковь. С крепостной стены прекрасно видно весь Сурами.
Одна легенда гласит, что в стенах крепости заживо замуровали юношу по имени Зураб, который был единственным сыном у матери. И в том месте стены, где его замуровали, проступает чистая вода – слëзы матери.
Одна легенда гласит, что в стенах крепости заживо замуровали юношу по имени Зураб, который был единственным сыном у матери. И в том месте стены, где его замуровали, проступает чистая вода – слëзы матери.
Недалеко от крепости расположена церковь святого Георгия, которую построили в XVIII веке.
Недалеко от крепости расположена церковь святого Георгия, которую построили в XVIII веке.
Когда-то церковь была армянской. Светло-коричневый кирпич в сочетании с серебряным цветом куполов смотрится очень красиво.
Когда-то церковь была армянской. Светло-коричневый кирпич в сочетании с серебряным цветом куполов смотрится очень красиво.
Если вы в Сурами проездом, то вполне достаточно посмотреть крепость и церковь, которые находятся рядом с трассой. Займёт такой экспресс-туризм максимум сорок минут.
Если вы в Сурами проездом, то вполне достаточно посмотреть крепость и церковь, которые находятся рядом с трассой. Займёт такой экспресс-туризм максимум сорок минут.
Но если у вас больше времени, то можно потратить его на более подробное изучение Сурами.
Но если у вас больше времени, то можно потратить его на более подробное изучение Сурами.
Помимо хвойного леса, в посёлке есть лечебная "железная вода". Местные жители прозвали её так из-за наличия в ней окиси железа.
Помимо хвойного леса, в посёлке есть лечебная "железная вода". Местные жители прозвали её так из-за наличия в ней окиси железа.
Целебную воду могут попробовать все желающие. В центре Сурами есть беседка, посередине которой находится источник с "железной водой". Эту воду употребляют при анемии, низком гемоглобине, а также при заболеваниях нервной системы и кишечника.
Целебную воду могут попробовать все желающие. В центре Сурами есть беседка, посередине которой находится источник с "железной водой". Эту воду употребляют при анемии, низком гемоглобине, а также при заболеваниях нервной системы и кишечника.
Ещё в Сурами можно купить знаменитый сладкий хлеб назуки. Это своеобразный бренд Сурами. В тесто замешивается корица, гвоздика и изюм, поэтому аромат свежеиспеченного назуки можно почувствовать за несколько десятков метров.
Ещё в Сурами можно купить знаменитый сладкий хлеб назуки. Это своеобразный бренд Сурами. В тесто замешивается корица, гвоздика и изюм, поэтому аромат свежеиспеченного назуки можно почувствовать за несколько десятков метров.
Этот хлеб пекут в тонэ – особой печи, похожей на колодец. Больше всего назуки продают вдоль трассы, ведущей в западную Грузию.
Этот хлеб пекут в тонэ – особой печи, похожей на колодец. Больше всего назуки продают вдоль трассы, ведущей в западную Грузию.
Ещё одно лакомство, которое можно купить в Сурами, – варенье из сосновых шишек. Так как поселок практически окружён лесами, то недостатка в ингредиентах для варенья нет. Продают его повсюду.
Ещё одно лакомство, которое можно купить в Сурами, – варенье из сосновых шишек. Так как поселок практически окружён лесами, то недостатка в ингредиентах для варенья нет. Продают его повсюду.