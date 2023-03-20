Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230320/surami-otdykh-s-polzoy-dlya-zdorovya---foto-275937008.html
Сурами: отдых с пользой для здоровья – фото
Сурами: отдых с пользой для здоровья – фото
Курортный поселок Сурами расположен у подножия Лихского хребта, делящего Грузию на западную и восточную части. Репортер Sputnik побывал в этом месте и узнал... 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T15:13+0400
2023-03-20T15:40+0400
сурами
новости грузии в фотографиях
фотоленты
мультимедиа
главные достопримечательности грузии
туристические достопримечательности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/14/275925509_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5d64a6761b0556c72d06dac1fd5c5798.jpg
Среди Лихских гор и хвойных лесов расположился небольшой посёлок Сурами. Он славится лечебным климатом и красивыми горными и лесными пейзажами.
сурами
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/14/275925509_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3011be72b2f4370ed47fb890e1af8e1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сурами, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, фото
сурами, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, фото

Сурами: отдых с пользой для здоровья – фото

15:13 20.03.2023 (обновлено: 15:40 20.03.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Курортный поселок Сурами расположен у подножия Лихского хребта, делящего Грузию на западную и восточную части. Репортер Sputnik побывал в этом месте и узнал, что же там интересного.
Среди Лихских гор и хвойных лесов расположился небольшой посёлок Сурами. Он славится лечебным климатом и красивыми горными и лесными пейзажами.
© photo: Sputnik / Stringer

Сурами расположен среди Лихских гор и хвойных лесов.

Сурами расположен среди Лихских гор и хвойных лесов. - Sputnik Грузия
1/20
© photo: Sputnik / Stringer

Сурами расположен среди Лихских гор и хвойных лесов.

© photo: Sputnik / Stringer

Это место славится лечебным климатом, красивыми горными и лесными пейзажами. Микроклимат Сурами положительно воздействует на организм человека. Особенно на дыхательную систему.

Это место славится лечебным климатом, красивыми горными и лесными пейзажами. Микроклимат Сурами положительно воздействует на организм человека. Особенно на дыхательную систему. - Sputnik Грузия
2/20
© photo: Sputnik / Stringer

Это место славится лечебным климатом, красивыми горными и лесными пейзажами. Микроклимат Сурами положительно воздействует на организм человека. Особенно на дыхательную систему.

© photo: Sputnik / Stringer

В Сурами очень часто приезжают минимум на несколько дней, чтобы улучшить своё здоровье. В поселке множество частных отелей и домашних гостиниц на любой бюджет.

В Сурами очень часто приезжают минимум на несколько дней, чтобы улучшить своё здоровье. В поселке множество частных отелей и домашних гостиниц на любой бюджет. - Sputnik Грузия
3/20
© photo: Sputnik / Stringer

В Сурами очень часто приезжают минимум на несколько дней, чтобы улучшить своё здоровье. В поселке множество частных отелей и домашних гостиниц на любой бюджет.

© photo: Sputnik / Stringer

Здесь можно побывать и проездом, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Сурами.

Здесь можно побывать и проездом, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Сурами. - Sputnik Грузия
4/20
© photo: Sputnik / Stringer

Здесь можно побывать и проездом, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Сурами.

© photo: Sputnik / Stringer

Одна из главных – Сурамская крепость, построенная примерно в XII веке.

Одна из главных – Сурамская крепость, построенная примерно в XII веке. - Sputnik Грузия
5/20
© photo: Sputnik / Stringer

Одна из главных – Сурамская крепость, построенная примерно в XII веке.

© photo: Sputnik / Stringer

Крепость немаленькая – она занимает площадь примерно в 1200 кв. метров.

Крепость немаленькая – она занимает площадь примерно в 1200 кв. метров. - Sputnik Грузия
6/20
© photo: Sputnik / Stringer

Крепость немаленькая – она занимает площадь примерно в 1200 кв. метров.

© photo: Sputnik / Stringer

Крепость располагается на скале над городом на берегу реки Сурамула. Найти крепость очень легко – помимо того, что её видно из Сурами, к ней ещё ведут указатели.

Крепость располагается на скале над городом на берегу реки Сурамула. Найти крепость очень легко – помимо того, что её видно из Сурами, к ней ещё ведут указатели. - Sputnik Грузия
7/20
© photo: Sputnik / Stringer

Крепость располагается на скале над городом на берегу реки Сурамула. Найти крепость очень легко – помимо того, что её видно из Сурами, к ней ещё ведут указатели.

© photo: Sputnik / Stringer

Существует версия, что первую крепость в Сурами построил царь Парнаджом в первой половине II века, но до нас сохранилась крепость ХII века.

Существует версия, что первую крепость в Сурами построил царь Парнаджом в первой половине II века, но до нас сохранилась крепость ХII века. - Sputnik Грузия
8/20
© photo: Sputnik / Stringer

Существует версия, что первую крепость в Сурами построил царь Парнаджом в первой половине II века, но до нас сохранилась крепость ХII века.

© photo: Sputnik / Stringer

Раньше крепость входила в число важных оборонительных сооружений страны.

Раньше крепость входила в число важных оборонительных сооружений страны. - Sputnik Грузия
9/20
© photo: Sputnik / Stringer

Раньше крепость входила в число важных оборонительных сооружений страны.

© photo: Sputnik / Stringer

К цитадели ведет узкая лестница. В комплекс входят крепостная стена, башня, дворец и небольшая церковь. С крепостной стены прекрасно видно весь Сурами.

К цитадели ведет узкая лестница. В комплекс входят крепостная стена, башня, дворец и небольшая церковь. С крепостной стены прекрасно видно весь Сурами. - Sputnik Грузия
10/20
© photo: Sputnik / Stringer

К цитадели ведет узкая лестница. В комплекс входят крепостная стена, башня, дворец и небольшая церковь. С крепостной стены прекрасно видно весь Сурами.

© photo: Sputnik / Stringer

Одна легенда гласит, что в стенах крепости заживо замуровали юношу по имени Зураб, который был единственным сыном у матери. И в том месте стены, где его замуровали, проступает чистая вода – слëзы матери.

Одна легенда гласит, что в стенах крепости заживо замуровали юношу по имени Зураб, который был единственным сыном у матери. И в том месте стены, где его замуровали, проступает чистая вода – слëзы матери. - Sputnik Грузия
11/20
© photo: Sputnik / Stringer

Одна легенда гласит, что в стенах крепости заживо замуровали юношу по имени Зураб, который был единственным сыном у матери. И в том месте стены, где его замуровали, проступает чистая вода – слëзы матери.

© photo: Sputnik / Stringer

Недалеко от крепости расположена церковь святого Георгия, которую построили в XVIII веке.

Недалеко от крепости расположена церковь святого Георгия, которую построили в XVIII веке. - Sputnik Грузия
12/20
© photo: Sputnik / Stringer

Недалеко от крепости расположена церковь святого Георгия, которую построили в XVIII веке.

© photo: Sputnik / Stringer

Когда-то церковь была армянской. Светло-коричневый кирпич в сочетании с серебряным цветом куполов смотрится очень красиво.

Когда-то церковь была армянской. Светло-коричневый кирпич в сочетании с серебряным цветом куполов смотрится очень красиво. - Sputnik Грузия
13/20
© photo: Sputnik / Stringer

Когда-то церковь была армянской. Светло-коричневый кирпич в сочетании с серебряным цветом куполов смотрится очень красиво.

© photo: Sputnik / Stringer

Если вы в Сурами проездом, то вполне достаточно посмотреть крепость и церковь, которые находятся рядом с трассой. Займёт такой экспресс-туризм максимум сорок минут.

Если вы в Сурами проездом, то вполне достаточно посмотреть крепость и церковь, которые находятся рядом с трассой. Займёт такой экспресс-туризм максимум сорок минут. - Sputnik Грузия
14/20
© photo: Sputnik / Stringer

Если вы в Сурами проездом, то вполне достаточно посмотреть крепость и церковь, которые находятся рядом с трассой. Займёт такой экспресс-туризм максимум сорок минут.

© photo: Sputnik / Stringer

Но если у вас больше времени, то можно потратить его на более подробное изучение Сурами.

Но если у вас больше времени, то можно потратить его на более подробное изучение Сурами. - Sputnik Грузия
15/20
© photo: Sputnik / Stringer

Но если у вас больше времени, то можно потратить его на более подробное изучение Сурами.

© photo: Sputnik / Stringer

Помимо хвойного леса, в посёлке есть лечебная "железная вода". Местные жители прозвали её так из-за наличия в ней окиси железа.

Помимо хвойного леса, в посёлке есть лечебная &quot;железная вода&quot;. Местные жители прозвали её так из-за наличия в ней окиси железа. - Sputnik Грузия
16/20
© photo: Sputnik / Stringer

Помимо хвойного леса, в посёлке есть лечебная "железная вода". Местные жители прозвали её так из-за наличия в ней окиси железа.

© photo: Sputnik / Stringer

Целебную воду могут попробовать все желающие. В центре Сурами есть беседка, посередине которой находится источник с "железной водой". Эту воду употребляют при анемии, низком гемоглобине, а также при заболеваниях нервной системы и кишечника.

Целебную воду могут попробовать все желающие. В центре Сурами есть беседка, посередине которой находится источник с &quot;железной водой&quot;. Эту воду употребляют при анемии, низком гемоглобине, а также при заболеваниях нервной системы и кишечника. - Sputnik Грузия
17/20
© photo: Sputnik / Stringer

Целебную воду могут попробовать все желающие. В центре Сурами есть беседка, посередине которой находится источник с "железной водой". Эту воду употребляют при анемии, низком гемоглобине, а также при заболеваниях нервной системы и кишечника.

© photo: Sputnik / Stringer

Ещё в Сурами можно купить знаменитый сладкий хлеб назуки. Это своеобразный бренд Сурами. В тесто замешивается корица, гвоздика и изюм, поэтому аромат свежеиспеченного назуки можно почувствовать за несколько десятков метров.

Ещё в Сурами можно купить знаменитый сладкий хлеб назуки. Это своеобразный бренд Сурами. В тесто замешивается корица, гвоздика и изюм, поэтому аромат свежеиспеченного назуки можно почувствовать за несколько десятков метров. - Sputnik Грузия
18/20
© photo: Sputnik / Stringer

Ещё в Сурами можно купить знаменитый сладкий хлеб назуки. Это своеобразный бренд Сурами. В тесто замешивается корица, гвоздика и изюм, поэтому аромат свежеиспеченного назуки можно почувствовать за несколько десятков метров.

© photo: Sputnik / Stringer

Этот хлеб пекут в тонэ – особой печи, похожей на колодец. Больше всего назуки продают вдоль трассы, ведущей в западную Грузию.

Этот хлеб пекут в тонэ – особой печи, похожей на колодец. Больше всего назуки продают вдоль трассы, ведущей в западную Грузию. - Sputnik Грузия
19/20
© photo: Sputnik / Stringer

Этот хлеб пекут в тонэ – особой печи, похожей на колодец. Больше всего назуки продают вдоль трассы, ведущей в западную Грузию.

© photo: Sputnik / Stringer

Ещё одно лакомство, которое можно купить в Сурами, – варенье из сосновых шишек. Так как поселок практически окружён лесами, то недостатка в ингредиентах для варенья нет. Продают его повсюду.

Ещё одно лакомство, которое можно купить в Сурами, – варенье из сосновых шишек. Так как поселок практически окружён лесами, то недостатка в ингредиентах для варенья нет. Продают его повсюду. - Sputnik Грузия
20/20
© photo: Sputnik / Stringer

Ещё одно лакомство, которое можно купить в Сурами, – варенье из сосновых шишек. Так как поселок практически окружён лесами, то недостатка в ингредиентах для варенья нет. Продают его повсюду.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0