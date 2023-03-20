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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 20 до 26 марта
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 20 до 26 марта
В воскресенье воздух в Тбилиси прогреется до 19 градусов тепла 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T10:42+0400
2023-03-20T10:42+0400
2023-03-20T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют в основном преимущественно ясную и теплую погоду в Тбилиси с 20 до 26 марта. В понедельник, 20 марта, в столице Грузии облачная и дождливая погода. Температура воздуха в течение дня поднимется максимум до 11 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:12. Во вторник, 21 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:03. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с, временами может усилиться до 17-22 м/с Закат в Тбилиси будет в 19:13. В среду, 22 марта, в Тбилиси будет солнечно и без осадков. Восход солнца будет в 07:01. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:14. В четверг, 23 марта, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 07:00. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 8 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 18 градуса тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:15. В пятницу, 24 марта, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:58. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, а днем прогреется максимум до 16 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:16. В субботу, 25 марта, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:56. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем поднимется максимум до 18 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:17. В воскресенье, 26 марта, в столице Грузии ожидается частично облачная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:55. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:19.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, точный прогноз погоды в тбилиси
погода, грузия, новости, точный прогноз погоды в тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 20 до 26 марта
В воскресенье воздух в Тбилиси прогреется до 19 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют в основном преимущественно ясную и теплую погоду в Тбилиси с 20 до 26 марта.
В понедельник, 20 марта, в столице Грузии облачная и дождливая погода. Температура воздуха в течение дня поднимется максимум до 11 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:12.
Во вторник, 21 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:03.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с, временами может усилиться до 17-22 м/с
Закат в Тбилиси будет в 19:13.
В среду, 22 марта, в Тбилиси будет солнечно и без осадков. Восход солнца будет в 07:01.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:14.
В четверг, 23 марта, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 07:00.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 8 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 18 градуса тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:15.
В пятницу, 24 марта, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:58.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, а днем прогреется максимум до 16 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:16.
В субботу, 25 марта, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:56.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем поднимется максимум до 18 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:17.
В воскресенье, 26 марта, в столице Грузии ожидается частично облачная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:55.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем поднимется максимум до 19 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:19.