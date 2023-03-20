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В Грузии сменили министра образования и науки
В Грузии сменили министра образования и науки
Георгий Амилахвари является депутатом парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T14:03+0400
2023-03-20T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Новым министром образования и науки Грузии стал 39-летний депутат парламента страны Георгий Амилахвари, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге.Амилахвари сменил на этом посту Михаила Чхенкели, возглавлявшего Минобразования с марта 2021 года, а до этого в период с ноября 2019 по март 2021, когда в составе ведомства были еще два направления: культура и спорт. Чхенкели покинул должность по собственному желанию.Кто такой Георгий Амилахвари?Георгий Амилахвари в 2006 году окончил Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили. Является доктором права.В 2008-2010 годах занимал должность главного юриста грузинского филиала литовской инвестиционной компании Severus, а до этого был главным специалистом в аппарате государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.В 2010-2020 годах был вице-ректором, ректором, а также ассоциированным профессором права Тбилисского открытого учебного университета.В 2018-2019 годах Амилахвари занимал должность заместителя председателя Совета аккредитации образовательных программ.Амилахвари стал депутатом парламента Грузии десятого созыва по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Согласно грузинскому законодательству, вскоре в парламенте состоится голосование за лишение ставшего министром образования и науки Амилахвари депутатских полномочий. Его кресло займет следующий из партийного избирательного списка "Грузинской мечты". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили, михаил чхенкели, министерство образования и науки грузии, георгий амилахвари
грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили, михаил чхенкели, министерство образования и науки грузии, георгий амилахвари
В Грузии сменили министра образования и науки
14:03 20.03.2023 (обновлено: 14:31 20.03.2023)
Георгий Амилахвари является депутатом парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта"
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Новым министром образования и науки Грузии стал 39-летний депутат парламента страны Георгий Амилахвари, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге.
"Господин Георгий уже многие годы включен в систему образования. Он в целом очень хорошо знает ситуацию на всех ступенях – вызовы, которые остаются в системе образования, и я уверен, что господин Георгий будет успешным министром образования и науки", – заявил Гарибашвили.
Амилахвари сменил на этом посту Михаила Чхенкели, возглавлявшего Минобразования с марта 2021 года, а до этого в период с ноября 2019 по март 2021, когда в составе ведомства были еще два направления: культура и спорт.
Чхенкели покинул должность по собственному желанию.
Кто такой Георгий Амилахвари?
Георгий Амилахвари в 2006 году окончил Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили. Является доктором права.
В 2008-2010 годах занимал должность главного юриста грузинского филиала литовской инвестиционной компании Severus, а до этого был главным специалистом в аппарате государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
В 2010-2020 годах был вице-ректором, ректором, а также ассоциированным профессором права Тбилисского открытого учебного университета.
В 2018-2019 годах Амилахвари занимал должность заместителя председателя Совета аккредитации образовательных программ.
Амилахвари стал депутатом парламента Грузии десятого созыва по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Согласно грузинскому законодательству, вскоре в парламенте состоится голосование за лишение ставшего министром образования и науки Амилахвари депутатских полномочий. Его кресло займет следующий из партийного избирательного списка "Грузинской мечты".