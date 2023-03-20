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Женщина погибла в ДТП на востоке Грузии, муж и ребенок в тяжелом состоянии
Женщина погибла в ДТП на востоке Грузии, муж и ребенок в тяжелом состоянии
Очевидцы сообщают, что "легковушка", на которой ехала семья, врезалась в трейлер 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T13:45+0400
2023-03-20T13:45+0400
2023-03-20T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Молодая женщина погибла в результате автомобильной аварии на трассе Бакурцихе -Тбилиси (Кахети), сообщает "ТВ Пирвели". Во время ДТП также пострадали ее 7-летний ребенок и муж, их состояние оценивается как тяжелое. Ребенка планируют перевезти на лечение в Тбилиси. По словам очевидцев, легковой автомобиль, в котором находилась семья, врезался в трейлер. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети
происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети
Женщина погибла в ДТП на востоке Грузии, муж и ребенок в тяжелом состоянии
13:45 20.03.2023 (обновлено: 14:00 20.03.2023)
Очевидцы сообщают, что "легковушка", на которой ехала семья, врезалась в трейлер
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Молодая женщина погибла в результате автомобильной аварии на трассе Бакурцихе -Тбилиси (Кахети), сообщает "ТВ Пирвели".
Во время ДТП также пострадали ее 7-летний ребенок и муж, их состояние оценивается как тяжелое. Ребенка планируют перевезти на лечение в Тбилиси.
По словам очевидцев, легковой автомобиль, в котором находилась семья, врезался в трейлер.