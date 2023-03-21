https://sputnik-georgia.ru/20230321/den-zhurnalistiki-otmechayut-v-gruzii-275973272.html
День журналистики отмечают в Грузии
День журналистики отмечают в Грузии
День журналистики в Грузии учредили в 1993 году, праздник приурочен к изданию первой газеты на грузинском языке 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T14:51+0400
2023-03-21T14:51+0400
2023-03-21T14:51+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил представителей СМИ с профессиональным днем – с Днем грузинской журналистики. По словам главы правительства, деятельность журналистов, основанная на ответственности перед обществом и высоких стандартах профессиональной этики, является ключевым фактором для демократического развития страны и строительства ее европейского будущего. Премьер отметил, что правительство и политическая команда страны хорошо осознает огромное государственное значение профессии журналиста. А подтверждением этому служат реформы, проведенные правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря которым увеличен уровень свободы. День грузинской журналистики был учрежден в 1993 году по инициативе Федерации журналистов Грузии и Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. Празднование этого дня приурочено к изданию первой газеты на грузинском языке "Газета Грузии". Первый номер газеты вышел в Тбилиси в 1819 году, по старому стилю летоисчисления – 8 марта, а по новому стилю – 21 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили
грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили
День журналистики отмечают в Грузии
День журналистики в Грузии учредили в 1993 году, праздник приурочен к изданию первой газеты на грузинском языке
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил представителей СМИ с профессиональным днем – с Днем грузинской журналистики.
По словам главы правительства, деятельность журналистов, основанная на ответственности перед обществом и высоких стандартах профессиональной этики, является ключевым фактором для демократического развития страны и строительства ее европейского будущего.
"Поздравляю всех журналистов с Днем грузинской журналистики, всех сотрудников СМИ… Вы, само собой, служите не только важнейшему делу информирования общества, но и вносите особый вклад в развитие политической и общественной культуры, в установление демократических ценностей", – заявил Гарибашвили.
Премьер отметил, что правительство и политическая команда страны хорошо осознает огромное государственное значение профессии журналиста. А подтверждением этому служат реформы, проведенные правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря которым увеличен уровень свободы.
"Я благодарю вас за ваш труд и желаю вам успехов в вашей очень важной деятельности", – отметил Гарибашвили.
День грузинской журналистики был учрежден в 1993 году по инициативе Федерации журналистов Грузии и Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. Празднование этого дня приурочено к изданию первой газеты на грузинском языке "Газета Грузии".
Первый номер газеты вышел в Тбилиси в 1819 году, по старому стилю летоисчисления – 8 марта, а по новому стилю – 21 марта.