https://sputnik-georgia.ru/20230321/den-zhurnalistiki-otmechayut-v-gruzii-275973272.html

День журналистики отмечают в Грузии

День журналистики отмечают в Грузии

День журналистики в Грузии учредили в 1993 году, праздник приурочен к изданию первой газеты на грузинском языке 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил представителей СМИ с профессиональным днем – с Днем грузинской журналистики. По словам главы правительства, деятельность журналистов, основанная на ответственности перед обществом и высоких стандартах профессиональной этики, является ключевым фактором для демократического развития страны и строительства ее европейского будущего. Премьер отметил, что правительство и политическая команда страны хорошо осознает огромное государственное значение профессии журналиста. А подтверждением этому служат реформы, проведенные правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря которым увеличен уровень свободы. День грузинской журналистики был учрежден в 1993 году по инициативе Федерации журналистов Грузии и Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. Празднование этого дня приурочено к изданию первой газеты на грузинском языке "Газета Грузии". Первый номер газеты вышел в Тбилиси в 1819 году, по старому стилю летоисчисления – 8 марта, а по новому стилю – 21 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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