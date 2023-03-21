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Фролов об интеграции Украины в энергосистему ЕС и беспомощности Байдена – видео
Фролов об интеграции Украины в энергосистему ЕС и беспомощности Байдена – видео
Украина и ЕС еще до начала спецоперации шли к объединению своих энергетических систем, так как это было выгодно украинским олигархам и европейскому бизнесу 21.03.2023, Sputnik Грузия
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Сейчас же Запад пытается представить логическое завершение этого процесса как очередную помощь украинскому народу, считает он. Насколько много энергии потребляет Украина и сможет ли ЕС покрыть ее потребности без ущерба для себя? Почему в США завершается бум нефтедобычи? Как это повлияет на американское общество и мировую энергетику? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, экономика, украина, сша, видео
мультимедиа, видео, экономика, украина, сша, видео

Фролов об интеграции Украины в энергосистему ЕС и беспомощности Байдена – видео

10:42 21.03.2023 (обновлено: 11:02 21.03.2023)
© video: Sputnik
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Украина и ЕС еще до начала спецоперации шли к объединению своих энергетических систем, так как это было выгодно украинским олигархам и европейскому бизнесу
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Сейчас же Запад пытается представить логическое завершение этого процесса как очередную помощь украинскому народу, считает он.
Насколько много энергии потребляет Украина и сможет ли ЕС покрыть ее потребности без ущерба для себя? Почему в США завершается бум нефтедобычи? Как это повлияет на американское общество и мировую энергетику?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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