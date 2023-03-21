https://sputnik-georgia.ru/20230321/luchshaya-v-mire---pochta-gruzii-poluchila-nagradu-za-kachestvo-obsluzhivaniya-275956402.html

"Лучшая в мире": "Почта Грузии" получила награду за качество обслуживания

"Лучшая в мире": "Почта Грузии" получила награду за качество обслуживания

Почта Грузии" по состоянию на 2022 год соответствовала всем международным критериям 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T07:32+0400

2023-03-21T07:32+0400

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"почта грузии"

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. "Почта Грузии" получила очередную награду Всемирного почтового союза (Universal Postal Union), став лидером в категории показателей качества услуг EMS среди более чем 180 стран мира, говорится в сообщении Почты Грузии. Аудиторская оценка национальных почтовых операторов, входящих в EMS Cooperative (орган, входящий во Всемирный почтовый союз), по качеству обслуживания (EMS Customer Care) проводится ежегодно. В результате оценки выявляются почтовые операторы-победители по всему миру. Отмечается, что "Почта Грузии" по состоянию на 2022 год соответствовала всем международным критериям, что подчеркивает тот факт, что компания полностью внедрила и выполнила международные стандарты. Объединение EMS было создано в 1999 году Всемирным почтовым союзом и является независимой организацией, которая имеет собственный совещательный орган. Организация представлена ​​крупнейшей в мире действующей сетью в направлении международных почтовых услуг премиальной категории. Georgia By Post: "Почта Грузии" поможет продемонстрировать грузинское гостеприимство >>Более 180 стран-членов объединены в кооператив EMS, которые совместно осуществляют развитие и надлежащее функционирование служб EMS. Кроме того, кооператив EMS способствует сотрудничеству своих стран-членов для предоставления клиентам высококачественных, конкурентоспособных почтовых услуг по всему миру. "Почта Грузии" — крупнейший национальный почтовый оператор Грузии, отличающийся большим выбором услуг и широчайшей сетью сервисных центров. Она является членом Объединения EMS с 2001 года. "Почта Грузии" представлена ​​81 сервисным центром по всей стране. Цель компании — предоставление пользователю услуг, входящих в сферу универсальных почтовых услуг. Компания ориентирована на использование современных технологий, что позволяет максимально быстро обслуживать клиентов и предоставлять качественные услуги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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