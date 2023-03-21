https://sputnik-georgia.ru/20230321/luchshaya-v-mire---pochta-gruzii-poluchila-nagradu-za-kachestvo-obsluzhivaniya-275956402.html
"Лучшая в мире": "Почта Грузии" получила награду за качество обслуживания
"Лучшая в мире": "Почта Грузии" получила награду за качество обслуживания
Почта Грузии" по состоянию на 2022 год соответствовала всем международным критериям 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T07:32+0400
2023-03-21T07:32+0400
2023-03-21T07:42+0400
грузия
новости
общество
"почта грузии"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24669/97/246699768_0:109:2001:1234_1920x0_80_0_0_71ae94463fcb1d103a62992cb26e22d5.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. "Почта Грузии" получила очередную награду Всемирного почтового союза (Universal Postal Union), став лидером в категории показателей качества услуг EMS среди более чем 180 стран мира, говорится в сообщении Почты Грузии. Аудиторская оценка национальных почтовых операторов, входящих в EMS Cooperative (орган, входящий во Всемирный почтовый союз), по качеству обслуживания (EMS Customer Care) проводится ежегодно. В результате оценки выявляются почтовые операторы-победители по всему миру. Отмечается, что "Почта Грузии" по состоянию на 2022 год соответствовала всем международным критериям, что подчеркивает тот факт, что компания полностью внедрила и выполнила международные стандарты. Объединение EMS было создано в 1999 году Всемирным почтовым союзом и является независимой организацией, которая имеет собственный совещательный орган. Организация представлена крупнейшей в мире действующей сетью в направлении международных почтовых услуг премиальной категории. Georgia By Post: "Почта Грузии" поможет продемонстрировать грузинское гостеприимство >>Более 180 стран-членов объединены в кооператив EMS, которые совместно осуществляют развитие и надлежащее функционирование служб EMS. Кроме того, кооператив EMS способствует сотрудничеству своих стран-членов для предоставления клиентам высококачественных, конкурентоспособных почтовых услуг по всему миру. "Почта Грузии" — крупнейший национальный почтовый оператор Грузии, отличающийся большим выбором услуг и широчайшей сетью сервисных центров. Она является членом Объединения EMS с 2001 года. "Почта Грузии" представлена 81 сервисным центром по всей стране. Цель компании — предоставление пользователю услуг, входящих в сферу универсальных почтовых услуг. Компания ориентирована на использование современных технологий, что позволяет максимально быстро обслуживать клиентов и предоставлять качественные услуги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24669/97/246699768_104:0:1895:1343_1920x0_80_0_0_e2064b716e6a9079e19b0d00be300ff1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, "почта грузии"
грузия, новости, общество, "почта грузии"
"Лучшая в мире": "Почта Грузии" получила награду за качество обслуживания
07:32 21.03.2023 (обновлено: 07:42 21.03.2023)
Почта Грузии" по состоянию на 2022 год соответствовала всем международным критериям
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. "Почта Грузии" получила очередную награду Всемирного почтового союза (Universal Postal Union), став лидером в категории показателей качества услуг EMS среди более чем 180 стран мира, говорится в сообщении Почты Грузии.
"Принимая во внимание рекомендации экспертов Всемирного почтового союза, национальный почтовый оператор Грузии для услуги EMS провел полную модернизацию сервиса и разработал операционную модель, полностью соответствующую стандартам обслуживания премиум-класса", – говорится в сообщении.
Аудиторская оценка национальных почтовых операторов, входящих в EMS Cooperative (орган, входящий во Всемирный почтовый союз), по качеству обслуживания (EMS Customer Care) проводится ежегодно.
В результате оценки выявляются почтовые операторы-победители по всему миру.
Отмечается, что "Почта Грузии" по состоянию на 2022 год соответствовала всем международным критериям, что подчеркивает тот факт, что компания полностью внедрила и выполнила международные стандарты.
Объединение EMS было создано в 1999 году Всемирным почтовым союзом и является независимой организацией, которая имеет собственный совещательный орган. Организация представлена крупнейшей в мире действующей сетью в направлении международных почтовых услуг премиальной категории.
Более 180 стран-членов объединены в кооператив EMS, которые совместно осуществляют развитие и надлежащее функционирование служб EMS. Кроме того, кооператив EMS способствует сотрудничеству своих стран-членов для предоставления клиентам высококачественных, конкурентоспособных почтовых услуг по всему миру.
"Почта Грузии" — крупнейший национальный почтовый оператор Грузии, отличающийся большим выбором услуг и широчайшей сетью сервисных центров. Она является членом Объединения EMS с 2001 года.
"Почта Грузии" представлена 81 сервисным центром по всей стране. Цель компании — предоставление пользователю услуг, входящих в сферу универсальных почтовых услуг. Компания ориентирована на использование современных технологий, что позволяет максимально быстро обслуживать клиентов и предоставлять качественные услуги.