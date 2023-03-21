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МИД России не считает США, Францию и Германию посредниками в решении конфликта на Украине
МИД России не считает США, Францию и Германию посредниками в решении конфликта на Украине
В МИД России отреагировали на предложение экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать контактную группу по Украине 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T19:03+0400
2023-03-21T19:03+0400
2023-03-21T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, они – участники конфликта с Россией на украинской территории, заявили РИА Новости в МИД РФ.Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по Украине, чтобы "запустить мирный процесс". Предполагается включить в группу США, Великобританию, Францию и Германию."Тем не менее идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины", – указали в МИД.В министерстве отметили, что эти страны поставляют украинским войскам вооружения, снабжают их разведданными и целеуказаниями, обучают украинских военных, направляют на Украину наемников."Указанные государства ввели незаконные санкции против России, заблокировали ее зарубежные активы, требуют создания трибунала для наказания российского руководства, они шантажируют наших друзей, запрещая им сотрудничать с Россией. Эти страны поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования капитуляции нашей страны", – добавили в МИД.В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ранее эти страны "дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на Майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, политика, новости, сша, франция, мид россии, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, политика, новости, сша, франция, мид россии, обострение ситуации вокруг украины 2022
МИД России не считает США, Францию и Германию посредниками в решении конфликта на Украине
В МИД России отреагировали на предложение экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать контактную группу по Украине
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, они – участники конфликта с Россией на украинской территории, заявили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по Украине, чтобы "запустить мирный процесс". Предполагается включить в группу США, Великобританию, Францию и Германию.
"Официально нам об этой инициативе ничего не известно", – сказали в МИД, добавив, что "узнали о ней из прессы".
"Тем не менее идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины", – указали в МИД.
В министерстве отметили, что эти страны поставляют украинским войскам вооружения, снабжают их разведданными и целеуказаниями, обучают украинских военных, направляют на Украину наемников.
"Указанные государства ввели незаконные санкции против России, заблокировали ее зарубежные активы, требуют создания трибунала для наказания российского руководства, они шантажируют наших друзей, запрещая им сотрудничать с Россией. Эти страны поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования капитуляции нашей страны", – добавили в МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ранее эти страны "дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на Майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей".