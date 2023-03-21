https://sputnik-georgia.ru/20230321/pravoslavnyy-publitsist-igor-druz-zachem-u-upts-zabirayut-kievo-pecherskuyu-lavru---video-275962386.html

Православный публицист Игорь Друзь: зачем у УПЦ забирают Киево-Печерскую лавру? – видео

Православный публицист Игорь Друзь: зачем у УПЦ забирают Киево-Печерскую лавру? – видео

Победа ПЦУ, которая призвана заменить на Украине каноническую Украинскую православную церковь, станет не точкой в истории борьбы Киева с православием, а лишь... 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T13:34+0400

2023-03-21T13:34+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал православный публицист, общественный деятель, бывший руководитель православной общественной организации "Народный собор" Украины Игорь Друзь. Какую религию хотят насадить на Украине после уничтожения православия? Ждут ли священников УПЦ репрессии на Украине? Что ПУЦ сделает с из Киево-Печерской лаврой, откуда выгоняют монахов УПЦ? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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