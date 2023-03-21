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Путин: Россия отреагирует на поставку оружия с ядерным компонентом Украине

Путин: Россия отреагирует на поставку оружия с ядерным компонентом Украине

Представитель МО Британии заявила о намерении поставлять Украине боеприпасы, которые содержат обедненный уран 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T22:04+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.Замминистра обороны Британии Аннабель Голди во вторник сообщила, что вместе с предоставлением танков Challenger 2 Лондон собирается поставлять Киеву боеприпасы, которые содержат обедненный уран.По словам президента, если все это окажется правдой, то Россия будет вынуждена отреагировать соответствующе."Имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", — пояснил он.В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что у России найдется ответ на обещанные Британией поставки Украине снарядов с обедненным ураном.Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний.По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, россия, политика, владимир путин, сергей шойгу, обострение ситуации вокруг украины 2022