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Си Цзиньпин пригласил Путина и Мишустина посетить с визитом Китай
Си Цзиньпин пригласил Путина и Мишустина посетить с визитом Китай
Председатель КНР отметил необходимость продолжать практику регулярных встреч глав правительств двух стран 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T17:36+0400
2023-03-21T17:36+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай в этом году с визитом.Си Цзиньпин напомнил, что в этом году в Китае состоится третий международный форум высокого уровня "Один пояс – один путь", в предыдущих двух форумах Путин участвовал.По его словам, инициатива "Один пояс – один путь" – это важная тема сотрудничества Китая и России.Он также пригласил Михаила Мишустина посетить Китай с визитом как можно скорее.Путин и Си продолжат "великий поход" >>"Я также приглашаю вас, господин премьер-министр, посетить в удобное для вас время Китай с визитом, чтобы вы как можно скорее установили тесные связи с новым премьер-министром Госсовета господином Ли Цяном", – сказал Си Цзиньпин.Председатель КНР отметил необходимость продолжать практику регулярных встреч глав правительств двух стран.
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в мире, новости, политика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, михаил мишустин
в мире, новости, политика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, михаил мишустин
Си Цзиньпин пригласил Путина и Мишустина посетить с визитом Китай
Председатель КНР отметил необходимость продолжать практику регулярных встреч глав правительств двух стран
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай в этом году с визитом.
"Я вчера официально пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом", – сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Си Цзиньпин напомнил, что в этом году в Китае состоится третий международный форум высокого уровня "Один пояс – один путь", в предыдущих двух форумах Путин участвовал.
По его словам, инициатива "Один пояс – один путь" – это важная тема сотрудничества Китая и России.
Он также пригласил Михаила Мишустина посетить Китай с визитом как можно скорее.
"Я также приглашаю вас, господин премьер-министр, посетить в удобное для вас время Китай с визитом, чтобы вы как можно скорее установили тесные связи с новым премьер-министром Госсовета господином Ли Цяном", – сказал Си Цзиньпин.
Председатель КНР отметил необходимость продолжать практику регулярных встреч глав правительств двух стран.