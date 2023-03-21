https://sputnik-georgia.ru/20230321/si-tszinpin-priglasil-putina-i-mishustina-posetit-s-vizitom-kitay-275985109.html

Си Цзиньпин пригласил Путина и Мишустина посетить с визитом Китай

Си Цзиньпин пригласил Путина и Мишустина посетить с визитом Китай

Председатель КНР отметил необходимость продолжать практику регулярных встреч глав правительств двух стран 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T17:36+0400

2023-03-21T17:36+0400

2023-03-21T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай в этом году с визитом.Си Цзиньпин напомнил, что в этом году в Китае состоится третий международный форум высокого уровня "Один пояс – один путь", в предыдущих двух форумах Путин участвовал.По его словам, инициатива "Один пояс – один путь" – это важная тема сотрудничества Китая и России.Он также пригласил Михаила Мишустина посетить Китай с визитом как можно скорее.Путин и Си продолжат "великий поход" >>"Я также приглашаю вас, господин премьер-министр, посетить в удобное для вас время Китай с визитом, чтобы вы как можно скорее установили тесные связи с новым премьер-министром Госсовета господином Ли Цяном", – сказал Си Цзиньпин.Председатель КНР отметил необходимость продолжать практику регулярных встреч глав правительств двух стран.

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