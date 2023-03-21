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"Совершенно неприемлемо" – президент Грузии раскритиковала заявление спикера парламента

"Совершенно неприемлемо" – президент Грузии раскритиковала заявление спикера парламента

Заявления Кобахидзе служат лишь нагнетанию напряженности, а не восстановлению необходимой коммуникации с молодежью, считает президент 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T11:33+0400

2023-03-21T11:33+0400

2023-03-21T11:33+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала совершенно неприемлемым заявление председателя парламента страны Шалвы Папуашвили в отношении молодежи, отметив, что должность никому не дает право оскорблять собственных граждан. Глава грузинского законодательного органа ранее заявил, что под координацией крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" "политически ангажированная тысяча ларовая молодежь пытается сделать людей объектами презрения". Так политик отозвался об участниках акций протеста, выступающих против законопроектов об иноагентах.Как отметила президент, подобные оценки могут послужить лишь нагнетанию напряженности, а не восстановлению необходимой коммуникации с молодежью.Ранее президент поддержала протестующих, которые вышли на улицу против законопроектов об "иноагентах" и назвала их отзыв из парламента победой. Она отметила, что единство, возникшее на улицах Тбилиси, заставило власти учесть голос народа и показать его выбор европейского пути. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что позиции и заявления президента, у которой была поддержка "Грузинской мечты", когда она баллотировалась в президенты, со временем изменились и стали непонятными для правящей команды. О том, что отношения между правящей "Грузинской мечтой" и Зурабишвили начали портиться, стало известно спустя три года ее президентства. Первые, сначала осторожные попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. В марте 2022 года правящая партия "Грузинская мечта" обвинила президента в нарушении Конституции касательно вопроса назначения послов. С тех пор взаимная критика только усиливалась. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта