https://sputnik-georgia.ru/20230321/svyaschennyy-mesyats-ramadan-2023-chto-nuzhno-i-nelzya-delat-275986623.html
Священный месяц Рамадан 2023: что нужно и нельзя делать
Священный месяц Рамадан 2023: что нужно и нельзя делать
Священный месяц Рамадан в большинстве мусульманских стран в 2023-м начнется 22 марта с закатом солнца – это один из самых важных периодов для последователей... 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T21:14+0400
2023-03-21T21:14+0400
2023-03-21T21:14+0400
справки
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Что нужно и нельзя делать правоверным в священный месяц Рамадан, читайте в Sputnik Грузия. Что нужно и нельзя делать Верующие в Рамадан должны читать Коран, размышлять, работать и делать благие дела. Нельзя в Рамадан совершать порочащие поступки и общаться с неблагочестивыми людьми. В течение священного месяца нужно чаще молиться и воздержаться от злых намерений и мыслей. В священный месяц Рамадан правоверные соблюдают пост, который начинается с рассветом и заканчивается с заходом солнца — в дневное время, по правилам, мусульманам нельзя есть и пить. Нельзя в пост преднамеренно есть, пить, курить, принимать лекарства, а также вступать в интимные отношения. Пост также нарушают попадание воды в носоглотку при совершении омовения, преднамеренный вызов рвоты, попадание лекарств в организм через нос и уши, начало менструации или послеродовой период. Мусульманину, нарушившему пост, нужно заплатить нуждающемуся определенную сумму деньгами или продуктами. Вступление в интимные отношения считается одним из самых серьезных нарушений – за это нарушение правоверный должен накормить 60 бедняков или 60 дней строго поститься. Последние десять дней Рамадана, на один из которых выпадает Ночь Могущества и Предопределения, или Ляйлят-аль-Кадр, самая важная ночь в году для каждого мусульманина, являются самыми ответственными и строгими. По некоторым источникам, Ляйлят-аль-Кадр выпадает на 27 число месяца Рамадан – именно в эту ночь был ниспослан священный Коран. Мусульмане верят, что если проведут ее в молитвах, в осмыслении своих деяний и возможных ошибок, то Всевышний будет милостив и простит им грехи. Рамадан завершает второе по значению великое торжество — Ид аль Фитр или Праздник Разговения. Праздник наступает в последний день Рамадана после заката – в 2023-м священный месяц закончится 20 апреля вечером. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Священный месяц Рамадан 2023: что нужно и нельзя делать
Священный месяц Рамадан в большинстве мусульманских стран в 2023-м начнется 22 марта с закатом солнца – это один из самых важных периодов для последователей ислама
Что нужно и нельзя делать правоверным в священный месяц Рамадан, читайте в Sputnik Грузия
.
Что нужно и нельзя делать
Верующие в Рамадан должны читать Коран, размышлять, работать и делать благие дела.
Нельзя в Рамадан совершать порочащие поступки и общаться с неблагочестивыми людьми. В течение священного месяца нужно чаще молиться и воздержаться от злых намерений и мыслей.
В священный месяц Рамадан правоверные соблюдают пост, который начинается с рассветом и заканчивается с заходом солнца — в дневное время, по правилам, мусульманам нельзя есть и пить.
Нельзя в пост преднамеренно есть, пить, курить, принимать лекарства, а также вступать в интимные отношения.
Пост также нарушают попадание воды в носоглотку при совершении омовения, преднамеренный вызов рвоты, попадание лекарств в организм через нос и уши, начало менструации или послеродовой период.
Мусульманину, нарушившему пост, нужно заплатить нуждающемуся определенную сумму деньгами или продуктами. Вступление в интимные отношения считается одним из самых серьезных нарушений – за это нарушение правоверный должен накормить 60 бедняков или 60 дней строго поститься.
Последние десять дней Рамадана, на один из которых выпадает Ночь Могущества и Предопределения, или Ляйлят-аль-Кадр, самая важная ночь в году для каждого мусульманина, являются самыми ответственными и строгими.
По некоторым источникам, Ляйлят-аль-Кадр выпадает на 27 число месяца Рамадан – именно в эту ночь был ниспослан священный Коран. Мусульмане верят, что если проведут ее в молитвах, в осмыслении своих деяний и возможных ошибок, то Всевышний будет милостив и простит им грехи.
Рамадан завершает второе по значению великое торжество — Ид аль Фитр или Праздник Разговения. Праздник наступает в последний день Рамадана после заката – в 2023-м священный месяц закончится 20 апреля вечером.
Материал подготовлен на основе открытых источников.