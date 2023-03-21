https://sputnik-georgia.ru/20230321/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-v-2022-godu-275989467.html

В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2022 году

В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2022 году

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T21:38+0400

2023-03-21T21:38+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2022 году составил 10,1% по сравнению с показателем 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за прошлый год также составил 10,1%. Вместе с тем, согласно новым данным, рост экономики за IV квартал 2022 года составил 9,7%, в то время как ранее данный показатель оценивался в 9,5%.В текущих ценах ВВП в 2022 году составил 71,8 миллиарда лари (24,6 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 8,6%, а ВВП на душу населения составил 6 671,9 доллара (год назад – 5 023,2 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в 2021 году показали сферы информации и коммуникаций, коммунальных услуг, а также горнодобывающая промышленностьСпад наблюдался в здравоохранении, сфере недвижимости и научно-технической деятельности.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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