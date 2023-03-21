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В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2022 году
В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2022 году
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T21:38+0400
2023-03-21T21:38+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2022 году составил 10,1% по сравнению с показателем 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за прошлый год также составил 10,1%. Вместе с тем, согласно новым данным, рост экономики за IV квартал 2022 года составил 9,7%, в то время как ранее данный показатель оценивался в 9,5%.В текущих ценах ВВП в 2022 году составил 71,8 миллиарда лари (24,6 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 8,6%, а ВВП на душу населения составил 6 671,9 доллара (год назад – 5 023,2 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в 2021 году показали сферы информации и коммуникаций, коммунальных услуг, а также горнодобывающая промышленностьСпад наблюдался в здравоохранении, сфере недвижимости и научно-технической деятельности.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика

В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2022 году

21:38 21.03.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Часы на Мейдане - старая площадь в Тбилиси
Часы на Мейдане - старая площадь в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.03.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili /
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В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность
ТБИЛИСИ, 21 мар Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2022 году составил 10,1% по сравнению с показателем 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за прошлый год также составил 10,1%. Вместе с тем, согласно новым данным, рост экономики за IV квартал 2022 года составил 9,7%, в то время как ранее данный показатель оценивался в 9,5%.
В текущих ценах ВВП в 2022 году составил 71,8 миллиарда лари (24,6 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 8,6%, а ВВП на душу населения составил 6 671,9 доллара (год назад – 5 023,2 доллара).

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в 2021 году показали сферы информации и коммуникаций, коммунальных услуг, а также горнодобывающая промышленность
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в 2022 году

Сфера экономики

Рост, %

Информация и коммуникации

49,9

Электро- и газоснабжение

38,9

Транспорт и хранение

28,4

Горнодобывающая промышленность

22,8

Административная деятельность

17,3

Спад наблюдался в здравоохранении, сфере недвижимости и научно-технической деятельности.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в 2022 году

Сфера экономики

Удельный вес в ВВП, %

Торговля

15,2%

Перерабатывающая промышленность

11,1

Операции с недвижимым имуществом

9,9

Строительство

8,0

Сельское хозяйство

7,0

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