https://sputnik-georgia.ru/20230321/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-v-2022-godu-275989467.html
В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2022 году
В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2022 году
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T21:38+0400
2023-03-21T21:38+0400
2023-03-21T21:38+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2022 году составил 10,1% по сравнению с показателем 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за прошлый год также составил 10,1%. Вместе с тем, согласно новым данным, рост экономики за IV квартал 2022 года составил 9,7%, в то время как ранее данный показатель оценивался в 9,5%.В текущих ценах ВВП в 2022 году составил 71,8 миллиарда лари (24,6 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 8,6%, а ВВП на душу населения составил 6 671,9 доллара (год назад – 5 023,2 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в 2021 году показали сферы информации и коммуникаций, коммунальных услуг, а также горнодобывающая промышленностьСпад наблюдался в здравоохранении, сфере недвижимости и научно-технической деятельности.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2022 году
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность
ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2022 году составил 10,1% по сравнению с показателем 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за прошлый год также составил 10,1%. Вместе с тем, согласно новым данным, рост экономики за IV квартал 2022 года составил 9,7%, в то время как ранее данный показатель оценивался в 9,5%.
В текущих ценах ВВП в 2022 году составил 71,8 миллиарда лари (24,6 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 8,6%, а ВВП на душу населения составил 6 671,9 доллара (год назад – 5 023,2 доллара).
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в 2021 году показали сферы информации и коммуникаций, коммунальных услуг, а также горнодобывающая промышленность
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в 2022 году
Сфера экономики
Рост, %
Информация и коммуникации
49,9
Электро- и газоснабжение
38,9
Транспорт и хранение
28,4
Горнодобывающая промышленность
22,8
Административная деятельность
17,3
Спад наблюдался в здравоохранении, сфере недвижимости и научно-технической деятельности.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в 2022 году
Сфера экономики
Удельный вес в ВВП, %
Торговля
15,2%
Перерабатывающая промышленность
11,1
Операции с недвижимым имуществом
9,9
Строительство
8,0
Сельское хозяйство
7,0