https://sputnik-georgia.ru/20230321/v-parlamente-gruzii-novyy-deputat--turazashvili-smenila-ioseliani-275986481.html

В парламенте Грузии новый депутат – Туразашвили сменила Иоселиани

В парламенте Грузии новый депутат – Туразашвили сменила Иоселиани

Женщина заменит в законодательном органе Левана Иоселиани 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник признал депутатские полномочия Кетеван Туразашвили, которая заменит в законодательном органе Левана Иоселиани, говорится в сообщении на сайте парламента Грузии. Депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани в начале марта был избран на пост Народного защитника Грузии. Он также занимал должность вице-спикера парламента по квоте оппозиции. Туразашвили была третьим номером в партийном списке. Согласно регламенту, сразу после избрания на должность омбудсмена Иоселиани покинул партийную и парламентскую должности. Соответственно, вакантной стала и должность вице-спикера парламента. Этот пост, согласно регламенту, займет представитель крупнейшей оппозиционной партии в парламенте, отмечено в сообщении парламента.Кетеван Туразашвили – досье С февраля 2020 года Туразашвили руководила аппаратом вице-спикера парламента Грузии. А до этого, в 2018-2020 годах, она руководила учебным центром Ассоциации адвокатов Грузии. В период с 2005 по 2018 годы Туразашвили работала на разных должностях как в частном, так и в государственном секторе. В 2002-2004 годах она исполняла обязанности помощника судьи в гражданской и административной палатах Верховного суда Грузии. В 1997-2002 годах училась на факультете правоведения в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили, а в 2007 году завершила курс пиар-технологий в GIPA.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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