https://sputnik-georgia.ru/20230321/vneshnetorgovyy-oborot-vyros-za-dva-mesyatsa--s-kem-torguet-gruziya-275956684.html
Внешнеторговый оборот вырос за два месяца – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот вырос за два месяца – с кем торгует Грузия
Экспорт составил 914,8 миллиона долларов, что на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T09:01+0400
2023-03-21T09:01+0400
2023-03-21T09:01+0400
грузия
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0f/250896315_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_42e0211797e3cc7f8c7420c9ed11cfd8.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2023 года вырос на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 2,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,9 миллиарда долларов, что на 9% больше данных за январь-февраль 2022 года. Экспорт составил 914,8 миллиона долларов. Это на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 1 068,6 миллиона долларов, что на 0,8% больше аналогичного показателя за два месяца 2021 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-феврале 2023 года больше всех вырос экспорт микроавтобусов – на 93 507%, легковых авто – на 226,4%, табачные изделия – на 214,8% В то же время с начала года упал экспорт азотных удобрений – на 63,8%, ферросплавов – на 28,6%, на медные руды и концентраты – на 8,2%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт микроавтобусов – на 3 784,4%, табачных изделий – на 75,1%, нефти и нефтепродуктов – на 47,1%, лекарств – на 35,6%, а также легковых авто – на 22,4%. С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 29,6%, медных руд и концентратов – на 26,8%, а также нефтепродуктов на 2,7%. С кем торгует Грузия Россия занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за два месяца 2023 года составил почти 467,1 миллиона долларов, что составляет 16,1% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, США, Казахстан, ОАЭ и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0f/250896315_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b955eb49bc31be4b50c5c739ff981fc0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешнеторговый оборот вырос за два месяца – с кем торгует Грузия
Экспорт составил 914,8 миллиона долларов, что на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2023 года вырос на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 2,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,9 миллиарда долларов, что на 9% больше данных за январь-февраль 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-февраль 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
914,8
20,3
Импорт
1 983,4
9,0
Всего
2 898,2
12,3
Экспорт составил 914,8 миллиона долларов. Это на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 1 068,6 миллиона долларов, что на 0,8% больше аналогичного показателя за два месяца 2021 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-февраль 2023 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
236,8
226,4
Медные руды и концентраты
143,4
-8,2
Ферросплавы
71,7
-28,6
Вино
34,5
3,9
Спиртные напитки
24,2
37,4
В январе-феврале 2023 года больше всех вырос экспорт микроавтобусов – на 93 507%, легковых авто – на 226,4%, табачные изделия – на 214,8%
В то же время с начала года упал экспорт азотных удобрений – на 63,8%, ферросплавов – на 28,6%, на медные руды и концентраты – на 8,2%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров за январь-февраль 2023 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
207,8
22,4
Газ
175,5
47,1
Нефтепродукты
158,4
-2,7
Медные руды и концентраты
108,1
-26,8
Лекарства
71,3
35,6
За отчетный период больше всего вырос импорт микроавтобусов – на 3 784,4%, табачных изделий – на 75,1%, нефти и нефтепродуктов – на 47,1%, лекарств – на 35,6%, а также легковых авто – на 22,4%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 29,6%, медных руд и концентратов – на 26,8%, а также нефтепродуктов на 2,7%.
С кем торгует Грузия
Россия занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за два месяца 2023 года составил почти 467,1 миллиона долларов, что составляет 16,1% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-феврале 2023 года
Страна
млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
467,1
69,9
Турция
387,0
8,8
Китай
246,4
3,3
Азербайджан
242,2
-2,7
Армения
203,2
92,3
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, США, Казахстан, ОАЭ и Италия.