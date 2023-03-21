https://sputnik-georgia.ru/20230321/vneshnetorgovyy-oborot-vyros-za-dva-mesyatsa--s-kem-torguet-gruziya-275956684.html

Внешнеторговый оборот вырос за два месяца – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот вырос за два месяца – с кем торгует Грузия

Экспорт составил 914,8 миллиона долларов, что на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T09:01+0400

2023-03-21T09:01+0400

2023-03-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2023 года вырос на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 2,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,9 миллиарда долларов, что на 9% больше данных за январь-февраль 2022 года. Экспорт составил 914,8 миллиона долларов. Это на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 1 068,6 миллиона долларов, что на 0,8% больше аналогичного показателя за два месяца 2021 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-феврале 2023 года больше всех вырос экспорт микроавтобусов – на 93 507%, легковых авто – на 226,4%, табачные изделия – на 214,8% В то же время с начала года упал экспорт азотных удобрений – на 63,8%, ферросплавов – на 28,6%, на медные руды и концентраты – на 8,2%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт микроавтобусов – на 3 784,4%, табачных изделий – на 75,1%, нефти и нефтепродуктов – на 47,1%, лекарств – на 35,6%, а также легковых авто – на 22,4%. С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 29,6%, медных руд и концентратов – на 26,8%, а также нефтепродуктов на 2,7%. С кем торгует Грузия Россия занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за два месяца 2023 года составил почти 467,1 миллиона долларов, что составляет 16,1% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, США, Казахстан, ОАЭ и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"