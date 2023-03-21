https://sputnik-georgia.ru/20230321/vystavka-khudozhnika-tengiza-sepiashvili-proydet-v-tbilisi-275956278.html

Выставка художника Тенгиза Сепиашвили пройдет в Тбилиси

Выставка художника Тенгиза Сепиашвили пройдет в Тбилиси

На выставке представлены работы, отобранные из недавней серии, где есть сложность и простота одновременно, каждая из них имеет самостоятельную историю 21.03.2023, Sputnik Грузия

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грузия

культура

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художник

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Персональная выставка грузинского художника Тенгиза Сепиашвили откроется 27 марта в выставочном пространстве Radisson Blu Iveria. У пришедших гостей будет возможность не только увидеть выразительные работы художника, но и лично познакомиться с Сепиашвили. На выставке представлены работы, отобранные из недавней серии, где есть сложность и простота одновременно, каждая из них имеет самостоятельную историю. Часто акцент делается на темы отдыха, веселья, эротики, отношений с природой и передается гротескным, анимационным моделированием, где всегда присутствует экзистенциальный элемент с нотками грусти. Выставка будет проходить на протяжении двух месяцев. Посещение свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, культура, новости, выставка, художник