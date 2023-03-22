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"Без паники!" - служба спасателей предупредила жителей Батуми
"Без паники!" - служба спасателей предупредила жителей Батуми
Работники стадиона "Батуми арена" пройдут специальные учения, что может вызвать шум 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T11:52+0400
2023-03-22T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии предупредила жителей черноморского города Батуми о шуме, который будет исходить во время учений на стадионе "Батуми арена".Пожарно-спасательные симуляционные практические учения для сотрудников "Батуми-арены" начнутся 22 марта в 12:00 по местному времени и продлятся до 14:00. Организаторами учений являются Агентство госрезервов и сервисов гражданской безопасности и Федерация футбола Грузии.Цель учений - ознакомить сотрудников "Батуми-арены" с правилами поведения во время чрезвычайных ситуаций, пожаров, проинформировать их о методах эвакуации пострадавших и оказания первичной помощи. Пожарные-спасатели с помощью специальной техники и оснащения продемонстрируют все необходимые знания и навыки, которые используются во время пожара и чрезвычайных ситуаций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, батуми
грузия, новости, происшествия, батуми

"Без паники!" - служба спасателей предупредила жителей Батуми

11:52 22.03.2023
© photo: Sputnik / StringerВид на город Батуми в солнечный день
Вид на город Батуми в солнечный день - Sputnik Грузия, 1920, 22.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Работники стадиона "Батуми арена" пройдут специальные учения, что может вызвать шум
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии предупредила жителей черноморского города Батуми о шуме, который будет исходить во время учений на стадионе "Батуми арена".
Пожарно-спасательные симуляционные практические учения для сотрудников "Батуми-арены" начнутся 22 марта в 12:00 по местному времени и продлятся до 14:00. Организаторами учений являются Агентство госрезервов и сервисов гражданской безопасности и Федерация футбола Грузии.

"Учения вызовут шумы, которые не должны стать основой для паники и тревоги",- говорится в сообщении Службы.

Цель учений - ознакомить сотрудников "Батуми-арены" с правилами поведения во время чрезвычайных ситуаций, пожаров, проинформировать их о методах эвакуации пострадавших и оказания первичной помощи.
Пожарные-спасатели с помощью специальной техники и оснащения продемонстрируют все необходимые знания и навыки, которые используются во время пожара и чрезвычайных ситуаций.
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