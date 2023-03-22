https://sputnik-georgia.ru/20230322/bez-paniki---sluzhba-spasateley-predupredila-zhiteley-batumi-276005453.html
"Без паники!" - служба спасателей предупредила жителей Батуми
"Без паники!" - служба спасателей предупредила жителей Батуми
Работники стадиона "Батуми арена" пройдут специальные учения, что может вызвать шум 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T11:52+0400
2023-03-22T11:52+0400
2023-03-22T11:52+0400
грузия
новости
происшествия
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/06/259339476_0:160:2923:1804_1920x0_80_0_0_0320f6b423442a2309dd2aebf035ef7b.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии предупредила жителей черноморского города Батуми о шуме, который будет исходить во время учений на стадионе "Батуми арена".Пожарно-спасательные симуляционные практические учения для сотрудников "Батуми-арены" начнутся 22 марта в 12:00 по местному времени и продлятся до 14:00. Организаторами учений являются Агентство госрезервов и сервисов гражданской безопасности и Федерация футбола Грузии.Цель учений - ознакомить сотрудников "Батуми-арены" с правилами поведения во время чрезвычайных ситуаций, пожаров, проинформировать их о методах эвакуации пострадавших и оказания первичной помощи. Пожарные-спасатели с помощью специальной техники и оснащения продемонстрируют все необходимые знания и навыки, которые используются во время пожара и чрезвычайных ситуаций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/06/259339476_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fdfa26886ef864bd7e1bd5f7969b6607.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, батуми
грузия, новости, происшествия, батуми
"Без паники!" - служба спасателей предупредила жителей Батуми
Работники стадиона "Батуми арена" пройдут специальные учения, что может вызвать шум
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии предупредила жителей черноморского города Батуми о шуме, который будет исходить во время учений на стадионе "Батуми арена".
Пожарно-спасательные симуляционные практические учения для сотрудников "Батуми-арены" начнутся 22 марта в 12:00 по местному времени и продлятся до 14:00. Организаторами учений являются Агентство госрезервов и сервисов гражданской безопасности и Федерация футбола Грузии.
"Учения вызовут шумы, которые не должны стать основой для паники и тревоги",- говорится в сообщении Службы.
Цель учений - ознакомить сотрудников "Батуми-арены" с правилами поведения во время чрезвычайных ситуаций, пожаров, проинформировать их о методах эвакуации пострадавших и оказания первичной помощи.
Пожарные-спасатели с помощью специальной техники и оснащения продемонстрируют все необходимые знания и навыки, которые используются во время пожара и чрезвычайных ситуаций.