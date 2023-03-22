https://sputnik-georgia.ru/20230322/bez-paniki---sluzhba-spasateley-predupredila-zhiteley-batumi-276005453.html

"Без паники!" - служба спасателей предупредила жителей Батуми

"Без паники!" - служба спасателей предупредила жителей Батуми

Работники стадиона "Батуми арена" пройдут специальные учения, что может вызвать шум 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии предупредила жителей черноморского города Батуми о шуме, который будет исходить во время учений на стадионе "Батуми арена".Пожарно-спасательные симуляционные практические учения для сотрудников "Батуми-арены" начнутся 22 марта в 12:00 по местному времени и продлятся до 14:00. Организаторами учений являются Агентство госрезервов и сервисов гражданской безопасности и Федерация футбола Грузии.Цель учений - ознакомить сотрудников "Батуми-арены" с правилами поведения во время чрезвычайных ситуаций, пожаров, проинформировать их о методах эвакуации пострадавших и оказания первичной помощи. Пожарные-спасатели с помощью специальной техники и оснащения продемонстрируют все необходимые знания и навыки, которые используются во время пожара и чрезвычайных ситуаций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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