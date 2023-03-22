https://sputnik-georgia.ru/20230322/deputaty-obsudili-strategiyu-zaschity-prav-cheloveka-v-gruzii-na-2022-2030-gody-275993467.html

Депутаты обсудили стратегию защиты прав человека в Грузии на 2022-2030 годы

Депутаты обсудили стратегию защиты прав человека в Грузии на 2022-2030 годы

Национальная стратегия включает четыре приоритетных направления 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T00:36+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии обсудили Национальную стратегию защиты прав человека в Грузии на 2022-2030 годы, которую представил на пленарном заседании советник премьер-министра Нико Татулашвили. По словам Татулашвили, этот документ представляет собой логическое продолжение первой Национальной стратегии (2014-2020 годы), и он направлен ​​на дальнейшее укрепление системных гарантий защиты прав и свобод человека в Грузии. Национальная стратегия в области прав человека включает четыре приоритетных направления:По словам Татулашвили, началась работа над Национальным планом действий по защите прав человека. Ответственным за реализацию этого плана ведомствам будет поручено предоставлять правительству ежегодные отчеты о достигнутом прогрессе. В результате будет подготовлен единый итоговый отчет, который правительство представит парламенту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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