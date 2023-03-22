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Депутаты обсудили стратегию защиты прав человека в Грузии на 2022-2030 годы
Депутаты обсудили стратегию защиты прав человека в Грузии на 2022-2030 годы
Национальная стратегия включает четыре приоритетных направления 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T00:36+0400
2023-03-22T00:36+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии обсудили Национальную стратегию защиты прав человека в Грузии на 2022-2030 годы, которую представил на пленарном заседании советник премьер-министра Нико Татулашвили. По словам Татулашвили, этот документ представляет собой логическое продолжение первой Национальной стратегии (2014-2020 годы), и он направлен на дальнейшее укрепление системных гарантий защиты прав и свобод человека в Грузии. Национальная стратегия в области прав человека включает четыре приоритетных направления:По словам Татулашвили, началась работа над Национальным планом действий по защите прав человека. Ответственным за реализацию этого плана ведомствам будет поручено предоставлять правительству ежегодные отчеты о достигнутом прогрессе. В результате будет подготовлен единый итоговый отчет, который правительство представит парламенту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, парламент грузии
Депутаты обсудили стратегию защиты прав человека в Грузии на 2022-2030 годы
00:36 22.03.2023 (обновлено: 00:38 22.03.2023)
Национальная стратегия включает четыре приоритетных направления
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии обсудили Национальную стратегию защиты прав человека в Грузии на 2022-2030 годы, которую представил на пленарном заседании советник премьер-министра Нико Татулашвили.
По словам Татулашвили, этот документ представляет собой логическое продолжение первой Национальной стратегии (2014-2020 годы), и он направлен на дальнейшее укрепление системных гарантий защиты прав и свобод человека в Грузии.
Национальная стратегия в области прав человека включает четыре приоритетных направления:
укрепление правосудия, принципов верховенства права, институциональной демократии и эффективное использование гражданских и политических прав;
усиление защиты экономических и социальных прав и улучшение системных гарантий для этого;
отражение конституционных гарантий равноправия в государственной политике, их внедрение на практике и осуществление прав и свобод человека без дискриминации;
защита прав и свобод населения, пострадавшего в результате потери территорий Грузии, в том числе вынужденных переселенцев и беженцев, жителей сел вдоль административных линий и находящихся на неподконтрольных властям Грузии территориях.
По словам Татулашвили, началась работа над Национальным планом действий по защите прав человека. Ответственным за реализацию этого плана ведомствам будет поручено предоставлять правительству ежегодные отчеты о достигнутом прогрессе.
В результате будет подготовлен единый итоговый отчет, который правительство представит парламенту.