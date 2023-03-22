https://sputnik-georgia.ru/20230322/dozhd-i-solntse--prognoz-pogody-v-gruzii-na-blizhayshie-dni-276010367.html

Дождь и солнце – прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни

Дождь и солнце – прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни

Температура воздуха будет колебаться в районе 15-20 градусов выше ноля 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T14:21+0400

2023-03-22T14:21+0400

2023-03-22T14:21+0400

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тбилиси

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Погода с осадками сохранится в большинстве регионов Грузии до 27 марта, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Температура воздуха составит +15... +20 градусов, а 26 марта увеличится на 3-5 градусов. В Тбилиси в основном сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +19...+21 градуса тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды