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Дождь и солнце – прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни
Дождь и солнце – прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни
Температура воздуха будет колебаться в районе 15-20 градусов выше ноля 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T14:21+0400
2023-03-22T14:21+0400
2023-03-22T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Погода с осадками сохранится в большинстве регионов Грузии до 27 марта, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Температура воздуха составит +15... +20 градусов, а 26 марта увеличится на 3-5 градусов. В Тбилиси в основном сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +19...+21 градуса тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Дождь и солнце – прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни
Температура воздуха будет колебаться в районе 15-20 градусов выше ноля
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Погода с осадками сохранится в большинстве регионов Грузии до 27 марта, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Температура воздуха составит +15... +20 градусов, а 26 марта увеличится на 3-5 градусов.
В Тбилиси в основном сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +19...+21 градуса тепла.