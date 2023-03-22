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Еще один грузин попал в книгу рекордов Гиннесса – видео
Еще один грузин попал в книгу рекордов Гиннесса – видео
Молодой армрестлер Нодар Кебадзе стал новым мировым рекордсменом. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T14:38+0400
2023-03-22T14:38+0400
2023-03-22T15:16+0400
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Федерация мировых рекордов Кавказа зафиксировала в среду, что 23-летний уроженец Грузии смог побить рекорд, установленный в 2021 году египетским спортсменом Махмудом Мухаммадом Аюби в 152 отжимания на одной руке. Нодар Кебадзе отжался на правой руке 211 раз в течение трех минут. Кебадзе занимается спортом в течение 10 лет и уверен, что это не последнее его мировое достижение.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый рекорд, рекордсмены, книга рекордов гинесса, книга рекордов грузии, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый рекорд, рекордсмены, книга рекордов гинесса, книга рекордов грузии, видео
Еще один грузин попал в книгу рекордов Гиннесса – видео
14:38 22.03.2023 (обновлено: 15:16 22.03.2023)
Молодой армрестлер Нодар Кебадзе стал новым мировым рекордсменом. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия
Федерация мировых рекордов Кавказа зафиксировала в среду, что 23-летний уроженец Грузии смог побить рекорд, установленный в 2021 году египетским спортсменом Махмудом Мухаммадом Аюби в 152 отжимания на одной руке.
Нодар Кебадзе отжался на правой руке 211 раз в течение трех минут. Кебадзе занимается спортом в течение 10 лет и уверен, что это не последнее его мировое достижение.