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Еще один грузин попал в книгу рекордов Гиннесса – видео

Еще один грузин попал в книгу рекордов Гиннесса – видео

Молодой армрестлер Нодар Кебадзе стал новым мировым рекордсменом. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T14:38+0400

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Федерация мировых рекордов Кавказа зафиксировала в среду, что 23-летний уроженец Грузии смог побить рекорд, установленный в 2021 году египетским спортсменом Махмудом Мухаммадом Аюби в 152 отжимания на одной руке. Нодар Кебадзе отжался на правой руке 211 раз в течение трех минут. Кебадзе занимается спортом в течение 10 лет и уверен, что это не последнее его мировое достижение.

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