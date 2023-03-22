https://sputnik-georgia.ru/20230322/kogda-ozhidaetsya-vesenniy-koridor-zatmeniy-v-2023-godu-276005999.html
Когда ожидается весенний коридор затмений в 2023 году?
Когда ожидается весенний коридор затмений в 2023 году?
Жители земли будут проходить первый коридор затмений в 2023 году весной, точнее в апреле-мае 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T16:01+0400
2023-03-22T16:01+0400
2023-03-22T16:01+0400
справки
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Коридор затмений – это промежуток между солнечным и лунным затмением или наоборот. Однако влияние коридора затмений ощущается примерно за неделю до первого затмения и 6-7 суток после второго. Когда ожидается весенний коридор затмений в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Когда ожидается Первое весеннее затмение ожидается во второй половине апреля. Коридор затмений откроет гибридное или кольцеобразное-полное солнечное затмение, которое произойдет 20 числа. Общая продолжительность затмения, которое увидят в Восточной Индии, Юго-Восточной Азии, Филиппинах, Австралии, Антарктиде, Индийском и Тихом океане, составит более четырех с половиной часов. Весенний коридор затмений пройдет под влиянием оси Телец-Скорпион и завершится 5 мая полутеневым лунным затмением. Продолжительность полной фазы лунного затмения составит 4 часа 17 минут. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Когда ожидается весенний коридор затмений в 2023 году?
Жители земли будут проходить первый коридор затмений в 2023 году весной, точнее в апреле-мае
Коридор затмений – это промежуток между солнечным и лунным затмением или наоборот. Однако влияние коридора затмений ощущается примерно за неделю до первого затмения и 6-7 суток после второго.
Когда ожидается весенний коридор затмений в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия
.
Когда ожидается
Первое весеннее затмение ожидается во второй половине апреля. Коридор затмений откроет гибридное или кольцеобразное-полное солнечное затмение, которое произойдет 20 числа.
Общая продолжительность затмения, которое увидят в Восточной Индии, Юго-Восточной Азии, Филиппинах, Австралии, Антарктиде, Индийском и Тихом океане, составит более четырех с половиной часов.
Весенний коридор затмений пройдет под влиянием оси Телец-Скорпион и завершится 5 мая полутеневым лунным затмением. Продолжительность полной фазы лунного затмения составит 4 часа 17 минут.
Материал подготовлен на основе открытых источников.