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Количество жертв землетрясения в Афганистане возросло

Количество жертв землетрясения в Афганистане возросло

Жертвами подземных толчков стали жители Пакистана 22.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Число погибших жителей Пакистана в результате землетрясения с эпицентром на северо-востоке Афганистана возросло в до девяти человек, 44 человека пострадали, сообщает издание The News со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями.Подземные толчки были зафиксированы накануне в 16:47 по времени UTC (20:47 по тбилисскому времени) в горах Гиндукуша, большая часть которых находится на территории Афганистана. Толчки от землетрясения в Афганистане ощутили в Индии, Пакистане и странах Центральной Азии.Ранее местное издание Dawn сообщало о двух погибших и шести пострадавших в результате землетрясения, передает РИА Новости.Отмечается, что в Пакистане подземные толчки ощущались в ряде регионов центральной и северной части страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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