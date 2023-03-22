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Мэрия Тбилиси обновила освещение мемориала на площади Героев
Мэрия Тбилиси обновила освещение мемориала на площади Героев
В рамках ремонтных работ полностью заменены освещение и электропроводка 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T15:21+0400
2023-03-22T15:21+0400
2023-03-22T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси обновила освещение мемориала на площади Героев, погибших за территориальную целостность страны, сообщил мэр города Каха Каладзе на заседании городского правительства. По словам мэра, работы прошли по всем нормам и стандартам, которые действуют на сегодняшний день в стране, и это подтверждено заключением Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Мемориал расположен на площади Героев с 2010 года. Это 48-метровая колонна из металла и органического стекла, на ней высечены имена погибших в борьбе за независимость. По словам Каладзе, с 2010 года на мемориале периодически проводились определенные работы, однако такие масштабные восстановительные работы не осуществлялись. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Мэрия Тбилиси обновила освещение мемориала на площади Героев
В рамках ремонтных работ полностью заменены освещение и электропроводка
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси обновила освещение мемориала на площади Героев, погибших за территориальную целостность страны, сообщил мэр города Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По словам мэра, работы прошли по всем нормам и стандартам, которые действуют на сегодняшний день в стране, и это подтверждено заключением Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.
"Были определенные проблемы, не работало освещение, которое было там установлено. В рамках ремонтных работ полностью заменены освещение и электропроводка", – заявил Каладзе.
Мемориал расположен на площади Героев с 2010 года. Это 48-метровая колонна из металла и органического стекла, на ней высечены имена погибших в борьбе за независимость.
По словам Каладзе, с 2010 года на мемориале периодически проводились определенные работы, однако такие масштабные восстановительные работы не осуществлялись.