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Нашли 9-летнего ребенка, пропавшего на востоке Грузии
Нашли 9-летнего ребенка, пропавшего на востоке Грузии
Мальчика нашли вдали от дома, в его поисках участвовали полиция и местные жители 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T16:41+0400
2023-03-22T16:41+0400
2023-03-22T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Полиция нашла и привезла домой пропавшего накануне девятилетнего мальчика в Болнисском районе (регион Квемо Картли), сообщает телеканал "Мтавари". Девятилетний житель Болниси пропал накануне. По распространенной в СМИ информации, он вышел из дома в 11:00 по местному времени и играл у реки. Отмечалось, что он страдал эпилепсией. По информации МВД, ребенок чувствует себя хорошо. Его нашли в ходе поисковых работ вдали от дома. В поисках мальчика участвовали спасатели, соответствующие службы, а также местные жители.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, болниси
грузия, происшествия, новости, болниси
Нашли 9-летнего ребенка, пропавшего на востоке Грузии
Мальчика нашли вдали от дома, в его поисках участвовали полиция и местные жители
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Полиция нашла и привезла домой пропавшего накануне девятилетнего мальчика в Болнисском районе (регион Квемо Картли), сообщает телеканал "Мтавари".
Девятилетний житель Болниси пропал накануне. По распространенной в СМИ информации, он вышел из дома в 11:00 по местному времени и играл у реки. Отмечалось, что он страдал эпилепсией.
По информации МВД, ребенок чувствует себя хорошо. Его нашли в ходе поисковых работ вдали от дома.
В поисках мальчика участвовали спасатели, соответствующие службы, а также местные жители.