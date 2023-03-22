https://sputnik-georgia.ru/20230322/nashli-9-letnego-rebenka-propavshego-na-vostoke-gruzii--276023321.html

Нашли 9-летнего ребенка, пропавшего на востоке Грузии

Нашли 9-летнего ребенка, пропавшего на востоке Грузии

Мальчика нашли вдали от дома, в его поисках участвовали полиция и местные жители 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T16:41+0400

2023-03-22T16:41+0400

2023-03-22T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Полиция нашла и привезла домой пропавшего накануне девятилетнего мальчика в Болнисском районе (регион Квемо Картли), сообщает телеканал "Мтавари". Девятилетний житель Болниси пропал накануне. По распространенной в СМИ информации, он вышел из дома в 11:00 по местному времени и играл у реки. Отмечалось, что он страдал эпилепсией. По информации МВД, ребенок чувствует себя хорошо. Его нашли в ходе поисковых работ вдали от дома. В поисках мальчика участвовали спасатели, соответствующие службы, а также местные жители.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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