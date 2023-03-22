https://sputnik-georgia.ru/20230322/postnye-dni-v-aprele-2023-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-276026511.html

Постные дни в апреле 2023: что можно и нельзя есть по дням

Постные дни в апреле 2023: что можно и нельзя есть по дням

В апреле продолжается Великий пост, который в 2023 году начался 27 февраля 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T18:01+0400

2023-03-22T18:01+0400

2023-03-22T18:01+0400

справки

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Самый строгий и продолжительный пост готовит верующих к Пасхе или Светлому Воскресению Христову. Какие дни в апреле постные, что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в апреле 2023 Православные по церковному календарю в 2023 году Пасху празднуют 16 апреля. Следовательно, все дни с 1 по 15 апреля включительно – постные. В предпоследнюю неделю апреля постных дней нет. По церковному календарю с 17 по 23 апреля православные отмечают Пасхальную (Светлую) седмицу. А в последнюю неделю апреля православные будут поститься только в среду и пятницу. Постный день в среду напоминает о предательстве Иуды, а в пятницу он установлен в память о крестных страданиях и смерти Спасителя. Следовательно, постные дни в апреле выпадают на 1-15, 26 и 28 числа. Что можно и нельзя есть В постные дни в апреле нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни нельзя также употреблять спиртные напитки. В период Великого поста, в постные дни также нельзя есть рыбу и рыбные продукты. Однако есть исключение – рыбу можно есть лишь в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье, которое в 2023-м выпадает на 9 апреля. В Лазареву субботу, которая в 2023-м выпадает на 8 апреля, можно кушать только рыбью икру. В постные дни, в апреле, можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты, а календарь питания составлять по следующим правилам: Нельзя строго поститься тяжело больным, путешественникам, военным, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам, кормящим матерям и детям до семи лет. Верующие, кроме отказа от некоторых продуктов, должны ежедневно молиться, посещать, по возможности, церковные службы и делать как можно больше добрых дел, чтобы с чистыми помыслами и сердцем встретить Светлое Воскресение Христово. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки