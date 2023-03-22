https://sputnik-georgia.ru/20230322/postnye-dni-v-aprele-2023-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-276026511.html
Постные дни в апреле 2023: что можно и нельзя есть по дням
Постные дни в апреле 2023: что можно и нельзя есть по дням
В апреле продолжается Великий пост, который в 2023 году начался 27 февраля 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T18:01+0400
2023-03-22T18:01+0400
2023-03-22T18:01+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0b/250856864_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_475f1538a9e955b711c0046dea1fdfd9.jpg
Самый строгий и продолжительный пост готовит верующих к Пасхе или Светлому Воскресению Христову. Какие дни в апреле постные, что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в апреле 2023 Православные по церковному календарю в 2023 году Пасху празднуют 16 апреля. Следовательно, все дни с 1 по 15 апреля включительно – постные. В предпоследнюю неделю апреля постных дней нет. По церковному календарю с 17 по 23 апреля православные отмечают Пасхальную (Светлую) седмицу. А в последнюю неделю апреля православные будут поститься только в среду и пятницу. Постный день в среду напоминает о предательстве Иуды, а в пятницу он установлен в память о крестных страданиях и смерти Спасителя. Следовательно, постные дни в апреле выпадают на 1-15, 26 и 28 числа. Что можно и нельзя есть В постные дни в апреле нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни нельзя также употреблять спиртные напитки. В период Великого поста, в постные дни также нельзя есть рыбу и рыбные продукты. Однако есть исключение – рыбу можно есть лишь в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье, которое в 2023-м выпадает на 9 апреля. В Лазареву субботу, которая в 2023-м выпадает на 8 апреля, можно кушать только рыбью икру. В постные дни, в апреле, можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты, а календарь питания составлять по следующим правилам: Нельзя строго поститься тяжело больным, путешественникам, военным, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам, кормящим матерям и детям до семи лет. Верующие, кроме отказа от некоторых продуктов, должны ежедневно молиться, посещать, по возможности, церковные службы и делать как можно больше добрых дел, чтобы с чистыми помыслами и сердцем встретить Светлое Воскресение Христово. Материал подготовлен на основе открытых источников.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0b/250856864_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dbfd5607c28e3ca7292afd6a6a94b2fb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Постные дни в апреле 2023: что можно и нельзя есть по дням
В апреле продолжается Великий пост, который в 2023 году начался 27 февраля
Самый строгий и продолжительный пост готовит верующих к Пасхе или Светлому Воскресению Христову.
Какие дни в апреле постные, что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия
.
Постные дни в апреле 2023
Православные по церковному календарю в 2023 году Пасху празднуют 16 апреля. Следовательно, все дни с 1 по 15 апреля включительно – постные.
В предпоследнюю неделю апреля постных дней нет. По церковному календарю с 17 по 23 апреля православные отмечают Пасхальную (Светлую) седмицу.
А в последнюю неделю апреля православные будут поститься только в среду и пятницу. Постный день в среду напоминает о предательстве Иуды, а в пятницу он установлен в память о крестных страданиях и смерти Спасителя.
Следовательно, постные дни в апреле выпадают на 1-15, 26 и 28 числа.
Что можно и нельзя есть
В постные дни в апреле нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни нельзя также употреблять спиртные напитки.
В период Великого поста, в постные дни также нельзя есть рыбу и рыбные продукты. Однако есть исключение – рыбу можно есть лишь в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье, которое в 2023-м выпадает на 9 апреля. В Лазареву субботу, которая в 2023-м выпадает на 8 апреля, можно кушать только рыбью икру.
В постные дни, в апреле, можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты, а календарь питания составлять по следующим правилам:
в понедельник, среду и пятницу по церковному уставу положено сухоядение, то есть можно есть термически необработанные продукты;
во вторник и четверг дозволена горячая пища растительного происхождения, но без масла;
в субботу и воскресенье (кроме последней недели поста) можно есть пищу растительного происхождения с постным маслом.
Нельзя строго поститься тяжело больным, путешественникам, военным, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам, кормящим матерям и детям до семи лет.
Верующие, кроме отказа от некоторых продуктов, должны ежедневно молиться, посещать, по возможности, церковные службы и делать как можно больше добрых дел, чтобы с чистыми помыслами и сердцем встретить Светлое Воскресение Христово.
Материал подготовлен на основе открытых источников.