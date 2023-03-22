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Пожар в жилом доме в центре Тбилиси – погиб один человек
Пожар в жилом доме в центре Тбилиси – погиб один человек
Незрячий мужчина был дома один, когда начался пожар 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T19:23+0400
2023-03-22T19:23+0400
2023-03-22T19:42+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Мужчина в возрасте до 70 лет погиб при пожаре в жилом доме в одном из центральных районов Тбилиси – Сабуртало, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, мужчина был незрячим. Когда начался пожар, он находился дома один. В данный момент пожар ликвидирован. Уголовное дело возбуждено по статье "Лишение жизни по неосторожности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
Пожар в жилом доме в центре Тбилиси – погиб один человек
19:23 22.03.2023 (обновлено: 19:42 22.03.2023)
Незрячий мужчина был дома один, когда начался пожар
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Мужчина в возрасте до 70 лет погиб при пожаре в жилом доме в одном из центральных районов Тбилиси – Сабуртало, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, мужчина был незрячим. Когда начался пожар, он находился дома один. В данный момент пожар ликвидирован.
Уголовное дело возбуждено по статье "Лишение жизни по неосторожности".