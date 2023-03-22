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Пожар в жилом доме в центре Тбилиси – погиб один человек

Пожар в жилом доме в центре Тбилиси – погиб один человек

Незрячий мужчина был дома один, когда начался пожар 22.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Мужчина в возрасте до 70 лет погиб при пожаре в жилом доме в одном из центральных районов Тбилиси – Сабуртало, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, мужчина был незрячим. Когда начался пожар, он находился дома один. В данный момент пожар ликвидирован. Уголовное дело возбуждено по статье "Лишение жизни по неосторожности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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