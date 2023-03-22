https://sputnik-georgia.ru/20230322/premer-glava-mid-i-minfina-vystupyat-v-parlamente-gruzii-276005851.html

Премьер, главы МИД и Минфина выступят в парламенте Грузии

Премьер, главы МИД и Минфина выступят в парламенте Грузии

Члены кабмина Грузии отчитаются перед парламентариями 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T12:34+0400

2023-03-22T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сразу несколько министров, а также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предстанут перед депутатами законодательного органа на текущей неделе. Согласно расписанию, в среду депутаты заслушают ежегодный отчет Национальной комиссии по коммуникациям Грузии и отчеты комитетов. В четверг перед парламентом выступит министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. Главу Минфина страны заслушают в формате "министерского часа". По регламенту парламента каждый министр раз в год выступает перед парламентом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе. Кроме того, министра может вызвать группа депутатов, чтобы он ответил на заранее согласованные вопросы. Далее в пятницу в законодательном органе ждут премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также министра иностранных дел Грузии Илию Дарчиашвили. Они выступят перед депутатами в формате интерпелляции. Интерпелляция – это когда глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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