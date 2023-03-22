https://sputnik-georgia.ru/20230322/premer-glava-mid-i-minfina-vystupyat-v-parlamente-gruzii-276005851.html
Премьер, главы МИД и Минфина выступят в парламенте Грузии
Премьер, главы МИД и Минфина выступят в парламенте Грузии
Члены кабмина Грузии отчитаются перед парламентариями 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T12:34+0400
2023-03-22T12:34+0400
2023-03-22T13:31+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
ираклий гарибашвили
илья дарчиашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250964944_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ede4cd68f0d06a2ab06912b621a08c83.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сразу несколько министров, а также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предстанут перед депутатами законодательного органа на текущей неделе. Согласно расписанию, в среду депутаты заслушают ежегодный отчет Национальной комиссии по коммуникациям Грузии и отчеты комитетов. В четверг перед парламентом выступит министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. Главу Минфина страны заслушают в формате "министерского часа". По регламенту парламента каждый министр раз в год выступает перед парламентом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе. Кроме того, министра может вызвать группа депутатов, чтобы он ответил на заранее согласованные вопросы. Далее в пятницу в законодательном органе ждут премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также министра иностранных дел Грузии Илию Дарчиашвили. Они выступят перед депутатами в формате интерпелляции. Интерпелляция – это когда глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250964944_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0e6772ecd0382141ee436ba9d3c049e9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили
Премьер, главы МИД и Минфина выступят в парламенте Грузии
12:34 22.03.2023 (обновлено: 13:31 22.03.2023)
Члены кабмина Грузии отчитаются перед парламентариями
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сразу несколько министров, а также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предстанут перед депутатами законодательного органа на текущей неделе.
Согласно расписанию, в среду депутаты заслушают ежегодный отчет Национальной комиссии по коммуникациям Грузии и отчеты комитетов.
В четверг перед парламентом выступит министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. Главу Минфина страны заслушают в формате "министерского часа".
По регламенту парламента каждый министр раз в год выступает перед парламентом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе. Кроме того, министра может вызвать группа депутатов, чтобы он ответил на заранее согласованные вопросы.
Далее в пятницу в законодательном органе ждут премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также министра иностранных дел Грузии Илию Дарчиашвили. Они выступят перед депутатами в формате интерпелляции.
Интерпелляция – это когда глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.