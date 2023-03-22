https://sputnik-georgia.ru/20230322/rossiya-na-pervom-meste--kak-idet-torgovlya-s-gruziey-275995541.html

Россия на первом месте – как идет торговля с Грузией

Россия на первом месте – как идет торговля с Грузией

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-феврале 2023 года вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 467,1 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 38%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ за январь-февраль 2023 года вывезли более 36 тысяч тонн ферросплавов, примерно 19,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 8,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, а также более 2 тысяч тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн. Из России также завезли 264,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 149,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 47,3 тысячи тонн угля и получаемые из него виды твердого топлива, и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения