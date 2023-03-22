https://sputnik-georgia.ru/20230322/sos-na-vostoke-gruzii-ischut-devyatiletnego-malchika-276000157.html

SOS! На востоке Грузии ищут девятилетнего мальчика

SOS! На востоке Грузии ищут девятилетнего мальчика

Уже вторые сутки в Болниси ищут мальчика, который страдал эпилепсией 22.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Жители Болнисского района (регион Квемо Картли) на востоке страны забили тревогу – уже вторые сутки здесь ищут девятилетнего мальчика.По информации телеканала "Рустави 2", ребенок вышел из дома накануне, в 11:00 по местному времени, и игрался у реки. Также отмечается, что мальчик страдал эпилепсией.В поисковых работах участвуют спасатели, соответствующие службы, а также местные жители. О других деталях пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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