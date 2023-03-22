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SOS! На востоке Грузии ищут девятилетнего мальчика
SOS! На востоке Грузии ищут девятилетнего мальчика
Уже вторые сутки в Болниси ищут мальчика, который страдал эпилепсией 22.03.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Жители Болнисского района (регион Квемо Картли) на востоке страны забили тревогу – уже вторые сутки здесь ищут девятилетнего мальчика.По информации телеканала "Рустави 2", ребенок вышел из дома накануне, в 11:00 по местному времени, и игрался у реки. Также отмечается, что мальчик страдал эпилепсией.В поисковых работах участвуют спасатели, соответствующие службы, а также местные жители. О других деталях пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, квемо картли
грузия, происшествия, новости, тбилиси, квемо картли

SOS! На востоке Грузии ищут девятилетнего мальчика

10:24 22.03.2023 (обновлено: 10:52 22.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerСотрудники криминальной полиции на месте преступления
Сотрудники криминальной полиции на месте преступления - Sputnik Грузия, 1920, 22.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Уже вторые сутки в Болниси ищут мальчика, который страдал эпилепсией
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Жители Болнисского района (регион Квемо Картли) на востоке страны забили тревогу – уже вторые сутки здесь ищут девятилетнего мальчика.
По информации телеканала "Рустави 2", ребенок вышел из дома накануне, в 11:00 по местному времени, и игрался у реки. Также отмечается, что мальчик страдал эпилепсией.
В поисковых работах участвуют спасатели, соответствующие службы, а также местные жители.
О других деталях пока не сообщается.
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