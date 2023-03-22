https://sputnik-georgia.ru/20230322/treboval-alkogol-s-nozhom---napadenie-na-magazin-soversheno-na-zapade-gruzii-276032115.html

Требовал алкоголь, угрожая ножом – нападение на магазин совершено на западе Грузии

Требовал алкоголь, угрожая ножом – нападение на магазин совершено на западе Грузии

Как утверждают очевидцы, мужчина находился в нетрезвом состоянии 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T22:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Неизвестный мужчина напал на продавца магазина в городе Вани (Имерети), сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, мужчина в нетрезвом состоянии с ножом потребовал у кассира дать ему алкоголь. В данный момент нападавший задержан, а сотрудников магазина опрашивает полиция. Уголовное дело ведется по статье "Разбойное нападение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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