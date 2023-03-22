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Требовал алкоголь, угрожая ножом – нападение на магазин совершено на западе Грузии
Требовал алкоголь, угрожая ножом – нападение на магазин совершено на западе Грузии
Как утверждают очевидцы, мужчина находился в нетрезвом состоянии 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T22:30+0400
2023-03-22T22:30+0400
2023-03-22T22:56+0400
грузия
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новости
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Неизвестный мужчина напал на продавца магазина в городе Вани (Имерети), сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, мужчина в нетрезвом состоянии с ножом потребовал у кассира дать ему алкоголь. В данный момент нападавший задержан, а сотрудников магазина опрашивает полиция. Уголовное дело ведется по статье "Разбойное нападение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
Требовал алкоголь, угрожая ножом – нападение на магазин совершено на западе Грузии
22:30 22.03.2023 (обновлено: 22:56 22.03.2023)
Как утверждают очевидцы, мужчина находился в нетрезвом состоянии
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Неизвестный мужчина напал на продавца магазина в городе Вани (Имерети), сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, мужчина в нетрезвом состоянии с ножом потребовал у кассира дать ему алкоголь.
В данный момент нападавший задержан, а сотрудников магазина опрашивает полиция.
Уголовное дело ведется по статье "Разбойное нападение".