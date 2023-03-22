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В лифте многоэтажки в Тбилиси нашли тело мужчины

В лифте многоэтажки в Тбилиси нашли тело мужчины

По предварительной информации, в лифте есть следы возгорания 22.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Тело мужчины обнаружено в лифте многоэтажного дома в районе Мухиани на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави-2". Тело обнаружили жильцы многоэтажки. В настоящее время на месте работают эксперты-криминалисты. По предварительной информации, в лифте есть следы возгорания. О других деталях происшествия пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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