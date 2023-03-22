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Весенний Батуми: пальмы и мимоза – фото
Весенний Батуми: пальмы и мимоза – фото
Жители Батуми встречают весну. В черноморском курортном городе уже расцвела мимоза, что традиционно является предвестником наступления хорошей погоды. 22.03.2023, Sputnik Грузия
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В Батуми в этом году мимоза расцвела в марте. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядят деревья с цветами мимозы на набережной города.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, батуми, батуми, природа, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, батуми, батуми, природа, фото

Весенний Батуми: пальмы и мимоза – фото

16:56 22.03.2023 (обновлено: 17:05 22.03.2023)
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Жители Батуми встречают весну. В черноморском курортном городе уже расцвела мимоза, что традиционно является предвестником наступления хорошей погоды.
В Батуми в этом году мимоза расцвела в марте. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядят деревья с цветами мимозы на набережной города.
© photo: Sputnik / Stringer

В марте в курортном Батуми расцветает мимоза.

В марте в курортном Батуми расцветает мимоза. - Sputnik Грузия
1/11
© photo: Sputnik / Stringer

В марте в курортном Батуми расцветает мимоза.

© photo: Sputnik / Stringer

Цветение мимозы обычно означает наступление хорошей погоды.

Цветение мимозы обычно означает наступление хорошей погоды. - Sputnik Грузия
2/11
© photo: Sputnik / Stringer

Цветение мимозы обычно означает наступление хорошей погоды.

© photo: Sputnik / Stringer

Бывало, что мимоза в Батуми расцветала и в феврале, и даже в январе.

Бывало, что мимоза в Батуми расцветала и в феврале, и даже в январе. - Sputnik Грузия
3/11
© photo: Sputnik / Stringer

Бывало, что мимоза в Батуми расцветала и в феврале, и даже в январе.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь мимоза расцвела в начале марта.

Теперь мимоза расцвела в начале марта. - Sputnik Грузия
4/11
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь мимоза расцвела в начале марта.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако следует знать, что есть обычная мимоза, так называемая "стыдливая", а есть и серебристая акация, которую у нас называют мимозой.

Однако следует знать, что есть обычная мимоза, так называемая &quot;стыдливая&quot;, а есть и серебристая акация, которую у нас называют мимозой. - Sputnik Грузия
5/11
© photo: Sputnik / Stringer

Однако следует знать, что есть обычная мимоза, так называемая "стыдливая", а есть и серебристая акация, которую у нас называют мимозой.

© photo: Sputnik / Stringer

Обычная мимоза – это кустарники, а серебристая акация, которую на Кавказе называют мимозой, это невысокие деревца.

Обычная мимоза – это кустарники, а серебристая акация, которую на Кавказе называют мимозой, это невысокие деревца. - Sputnik Грузия
6/11
© photo: Sputnik / Stringer

Обычная мимоза – это кустарники, а серебристая акация, которую на Кавказе называют мимозой, это невысокие деревца.

© photo: Sputnik / Stringer

Обычно именно такую мимозу дарят женщинам в праздник 8 Марта.

Обычно именно такую мимозу дарят женщинам в праздник 8 Марта. - Sputnik Грузия
7/11
© photo: Sputnik / Stringer

Обычно именно такую мимозу дарят женщинам в праздник 8 Марта.

© photo: Sputnik / Stringer

На черноморском побережье Аджарии и в Батуми много деревьев мимозы.

На черноморском побережье Аджарии и в Батуми много деревьев мимозы. - Sputnik Грузия
8/11
© photo: Sputnik / Stringer

На черноморском побережье Аджарии и в Батуми много деревьев мимозы.

© photo: Sputnik / Stringer

А в городских парках в марте под деревьями мимозы часто сидят влюбленные.

А в городских парках в марте под деревьями мимозы часто сидят влюбленные. - Sputnik Грузия
9/11
© photo: Sputnik / Stringer

А в городских парках в марте под деревьями мимозы часто сидят влюбленные.

© photo: Sputnik / Stringer

Такими деревьями украшена приморская набережная города.

Такими деревьями украшена приморская набережная города. - Sputnik Грузия
10/11
© photo: Sputnik / Stringer

Такими деревьями украшена приморская набережная города.

© photo: Sputnik / Stringer

Море, солнце и тепло создают романтический настрой.

Море, солнце и тепло создают романтический настрой. - Sputnik Грузия
11/11
© photo: Sputnik / Stringer

Море, солнце и тепло создают романтический настрой.

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