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Весенний Батуми: пальмы и мимоза – фото

Весенний Батуми: пальмы и мимоза – фото

Жители Батуми встречают весну. В черноморском курортном городе уже расцвела мимоза, что традиционно является предвестником наступления хорошей погоды. 22.03.2023, Sputnik Грузия

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В Батуми в этом году мимоза расцвела в марте. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядят деревья с цветами мимозы на набережной города.

батуми

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