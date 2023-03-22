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Весенний Батуми: пальмы и мимоза – фото
Весенний Батуми: пальмы и мимоза – фото
Жители Батуми встречают весну. В черноморском курортном городе уже расцвела мимоза, что традиционно является предвестником наступления хорошей погоды. 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T16:56+0400
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В Батуми в этом году мимоза расцвела в марте. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядят деревья с цветами мимозы на набережной города.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, батуми, батуми, природа, фото
Весенний Батуми: пальмы и мимоза – фото
16:56 22.03.2023 (обновлено: 17:05 22.03.2023)
Жители Батуми встречают весну. В черноморском курортном городе уже расцвела мимоза, что традиционно является предвестником наступления хорошей погоды.
В Батуми в этом году мимоза расцвела в марте. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядят деревья с цветами мимозы на набережной города.
© photo: Sputnik / Stringer
В марте в курортном Батуми расцветает мимоза.
В марте в курортном Батуми расцветает мимоза.
© photo: Sputnik / Stringer
Цветение мимозы обычно означает наступление хорошей погоды.
Цветение мимозы обычно означает наступление хорошей погоды.
© photo: Sputnik / Stringer
Бывало, что мимоза в Батуми расцветала и в феврале, и даже в январе.
Бывало, что мимоза в Батуми расцветала и в феврале, и даже в январе.
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь мимоза расцвела в начале марта.
Теперь мимоза расцвела в начале марта.
© photo: Sputnik / Stringer
Однако следует знать, что есть обычная мимоза, так называемая "стыдливая", а есть и серебристая акация, которую у нас называют мимозой.
Однако следует знать, что есть обычная мимоза, так называемая "стыдливая", а есть и серебристая акация, которую у нас называют мимозой.
© photo: Sputnik / Stringer
Обычная мимоза – это кустарники, а серебристая акация, которую на Кавказе называют мимозой, это невысокие деревца.
Обычная мимоза – это кустарники, а серебристая акация, которую на Кавказе называют мимозой, это невысокие деревца.
© photo: Sputnik / Stringer
Обычно именно такую мимозу дарят женщинам в праздник 8 Марта.
Обычно именно такую мимозу дарят женщинам в праздник 8 Марта.
© photo: Sputnik / Stringer
На черноморском побережье Аджарии и в Батуми много деревьев мимозы.
На черноморском побережье Аджарии и в Батуми много деревьев мимозы.
© photo: Sputnik / Stringer
А в городских парках в марте под деревьями мимозы часто сидят влюбленные.
А в городских парках в марте под деревьями мимозы часто сидят влюбленные.
© photo: Sputnik / Stringer
Такими деревьями украшена приморская набережная города.
Такими деревьями украшена приморская набережная города.
© photo: Sputnik / Stringer
Море, солнце и тепло создают романтический настрой.
Море, солнце и тепло создают романтический настрой.