https://sputnik-georgia.ru/20230322/vyshel-iz-doma-i-ne-vernulsya-v-imereti-ischut-molodogo-muzhchinu-276001212.html

Вышел из дома и не вернулся: в Имерети ищут молодого мужчину

Вышел из дома и не вернулся: в Имерети ищут молодого мужчину

По словам родных Путкарадзе, у него выключен телефон, дома он оставил другие личные предметы 22.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузинские спецслужбы ищут в Ткибули (регион Имерети) 27-летнего мужчину Илию Путкарадзе, который пропал без вести пять дней назад.Как сообщает телекомпания "Рустави-2", молодой мужчина вышел из дома 17 марта, и после этого его никто не видел. По словам родных Путкарадзе, у него выключен мобильный телефон, дома он оставил другие личные предметы. Путкарадзе вернулся в Грузию из России в августе прошлого года. Он жил в Ткибули вместе с другом.К поисковым работам подключилась полиция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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