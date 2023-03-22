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https://sputnik-georgia.ru/20230322/vyshel-iz-doma-i-ne-vernulsya-v-imereti-ischut-molodogo-muzhchinu-276001212.html
Вышел из дома и не вернулся: в Имерети ищут молодого мужчину
Вышел из дома и не вернулся: в Имерети ищут молодого мужчину
По словам родных Путкарадзе, у него выключен телефон, дома он оставил другие личные предметы 22.03.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузинские спецслужбы ищут в Ткибули (регион Имерети) 27-летнего мужчину Илию Путкарадзе, который пропал без вести пять дней назад.Как сообщает телекомпания "Рустави-2", молодой мужчина вышел из дома 17 марта, и после этого его никто не видел. По словам родных Путкарадзе, у него выключен мобильный телефон, дома он оставил другие личные предметы. Путкарадзе вернулся в Грузию из России в августе прошлого года. Он жил в Ткибули вместе с другом.К поисковым работам подключилась полиция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, ткибули, имерети
грузия, происшествия, новости, ткибули, имерети

Вышел из дома и не вернулся: в Имерети ищут молодого мужчину

11:08 22.03.2023 (обновлено: 11:15 22.03.2023)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная и криминальная полиция
Патрульная и криминальная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 22.03.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам родных Путкарадзе, у него выключен телефон, дома он оставил другие личные предметы
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузинские спецслужбы ищут в Ткибули (регион Имерети) 27-летнего мужчину Илию Путкарадзе, который пропал без вести пять дней назад.
Как сообщает телекомпания "Рустави-2", молодой мужчина вышел из дома 17 марта, и после этого его никто не видел. По словам родных Путкарадзе, у него выключен мобильный телефон, дома он оставил другие личные предметы.
Путкарадзе вернулся в Грузию из России в августе прошлого года. Он жил в Ткибули вместе с другом.

"Перед исчезновением он общался с друзьями. Он сам не был конфликтным молодым человеком, у него была проблема с поиском работы, но не думаю, что это могло стать причиной", – сказал друг семьи Мамука Сулаквелидзе.

К поисковым работам подключилась полиция.
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