https://sputnik-georgia.ru/20230323/ekspert-po-khimoruzhiyu-postavka-ukraine-snaryadov-s-obednennym-uranom---voennoe-prestuplenie-276037200.html

Эксперт по химоружию: поставка Украине снарядов с обедненным ураном – военное преступление

Эксперт по химоружию: поставка Украине снарядов с обедненным ураном – военное преступление

Россия много раз пыталась включить снаряды с обедненным ураном, которые сегодня Британия хочет поставить Киеву, в договоры о запрещённых видах вооружения, но... 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T10:35+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал микробиолог, экс-советник генерального секретаря комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Применение же такого оружия на поле боя – это военное преступление, считает он. Как эти снаряды влияют на окружающую среду? Какие последствия ждут людей, живущих в зоне применения такого оружия? Что случилось с жителями Югославии, которые попали под воздействие обедненного урана? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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