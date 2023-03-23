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Эксперт по химоружию: поставка Украине снарядов с обедненным ураном – военное преступление
Эксперт по химоружию: поставка Украине снарядов с обедненным ураном – военное преступление
Россия много раз пыталась включить снаряды с обедненным ураном, которые сегодня Британия хочет поставить Киеву, в договоры о запрещённых видах вооружения, но... 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T10:35+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал микробиолог, экс-советник генерального секретаря комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Применение же такого оружия на поле боя – это военное преступление, считает он. Как эти снаряды влияют на окружающую среду? Какие последствия ждут людей, живущих в зоне применения такого оружия? Что случилось с жителями Югославии, которые попали под воздействие обедненного урана? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, новости, украина, киев, оон, видео
Эксперт по химоружию: поставка Украине снарядов с обедненным ураном – военное преступление
10:35 23.03.2023 (обновлено: 10:38 23.03.2023)
Россия много раз пыталась включить снаряды с обедненным ураном, которые сегодня Британия хочет поставить Киеву, в договоры о запрещённых видах вооружения, но Запад не допускал этого
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал микробиолог, экс-советник генерального секретаря комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Применение же такого оружия на поле боя – это военное преступление, считает он.
Как эти снаряды влияют на окружающую среду? Какие последствия ждут людей, живущих в зоне применения такого оружия? Что случилось с жителями Югославии, которые попали под воздействие обедненного урана?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.