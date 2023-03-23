https://sputnik-georgia.ru/20230323/espch-ne-nashel-narusheniy-v-rassledovanii-dela-ob-ubiystve-v-tbilisi-v-2006-godu-276060664.html

ЕСПЧ не нашел нарушений в расследовании дела об убийстве в Тбилиси в 2006 году

ЕСПЧ не нашел нарушений в расследовании дела об убийстве в Тбилиси в 2006 году

По решению ЕСПЧ обвинительный приговор подтвердил единство улик, а также то, что стрельба не была спровоцирована жертвами 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T22:41+0400

2023-03-23T22:41+0400

2023-03-23T23:10+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Европейский суд по правам человека не нашел нарушений Европейской конвенции по правам человека в повторном расследовании дела о спецоперации полиции в 2006 году, во время которой были убиты два человека, говорится в сообщении Минюста Грузии Главная прокуратура Грузии в 2015 году провела повторное расследование дела о гибели Зураба Вазагашвили и Александра Хубулова от рук полицейских в центре Тбилиси в мае 2006 года и задержала 11 человек, в том числе бывших высокопоставленных чиновников МВД. Иск в ЕСПЧ подали бывший заместитель директора центрального департамента криминальной полиции Ираклий Пирцхалава и заместитель начальника розыскного управления департаментом криминальной полиции Георгий Цаадзе, приговоренные в 2015 году к 12 годам лишения свободы – каждый за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Они утверждали, что в их отношении была нарушена статья Европейской конвенции, гарантирующая справедливое рассмотрение дела. По решению ЕСПЧ обвинительный приговор подтвердил единство улик, которое доказало, что Пирцхалава руководил спецоперацией и совершил убийство из мести, а также то, что стрельба не была спровоцирована жертвами. Суд разделил позицию государства, что обвинение подтвердили независимые свидетели, рассказавшие, что Пирцхалава и Цаадзе действительно стреляли в автомобиль, в котором находились Вазагашвили и Хубулов, и после Цаадзе осуществил контрольные выстрелы. Кроме того, ЕСПЧ признал недопустимым другую часть иска Пирцхалава и Цаадзе о праве на защиту, так как истцы не обратились в Верховный суд и не исчерпали все правовые механизмы внутри страны. Детали дела В 2006 году, по первоначальной версии МВД Грузии, была проведена полицейская операция по задержанию лиц, подозреваемых в намерении совершить разбойное нападение на одну из тбилисских семей. Во время задержания Вазагашвили, Хубулов и Бондо Топуридзе оказали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, вследствие чего сотрудники полиции открыли ответный огонь. Повторное расследование, завершенное в феврале 2015, установило, что руководство центрального департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Грузии спланировало и осуществило спецоперацию, которая завершилась убийством Зураба Вазагашвили и Александра Хубулова. Причиной стала личная месть Ираклия Пирцхалава, брата которого задержали за наркотики по наводке Хубулова. Семья погибшего во время полицейской спецоперации добилась компенсации от государства >>Пирцхалава вместе с другими высокопоставленными чиновниками МВД разработал сценарий подготовки Александром Хубуловым разбойного нападения. К осуществлению "плана" высокопоставленный сотрудник МВД приступил после того, как узнал, что утром 2 мая 2006 года Хубулов собирается встретиться с друзьями и вместе с ними отправиться в Исани-Самгорский район Тбилиси. Ираклий Пирцхалава мобилизовал сотрудников департамента криминальной полиции и спецназа и начал планирование спецоперации, которая была замаскирована под оперативно-следственное мероприятие в отношении подозреваемых в подготовке разбойного нападения. Спецоперация началась, когда машина, управляемая Вазагашвили, остановилась на красный свет у теннисных кортов. В это время рядом с Вазагашвили сидел Хубулов, а на заднем сидении – Путуридзе. Суд оставил в силе приговор экс-чиновникам МВД Грузии >>Сразу же после приказа, отданного Ираклием Пирцхалава, сотрудники спецназа направились в сторону автомобиля Вазагашвили, без предупреждения и предупредительного выстрела в воздух они открыли огонь по машине. По завершению интенсивной стрельбы Цаадзе, согласно заранее разработанному плану, приблизился к автомобилю Зураба Вазагашвили и осуществил контрольные выстрелы в Зураба Вазагашвили и Александра Хубулова. Экспертиза установила, что в автомобиль попало 97 пуль, в Вазагашвили – 8, а в Хубулова – 9. Помимо этого многочисленные ранения получил Путуридзе. В 2019 году ЕСПЧ постановил, что использованная во время спецоперации полицией сила была непропорциональной и необязательной и было нарушено гарантированное конвенцией право на жизнь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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