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"Мечты сбываются" – Хвича Кварацхелия

"Мечты сбываются" – Хвича Кварацхелия

Фрагмент интервью с Хвичей Кварацхелия опубликовала Федерация футбола Грузии 23.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия обратился к детям и дал им несколько жизненных советов. На официальной странице сборной Грузии по футболу появился фрагмент интервью Хвичи Кварацхелия, полную запись обещают обнародовать в ближайшее время. Кварацхелия, обратившись к детям, посоветовал делать все возможное не только в спорте, но и других делах, чтобы исполнить мечты. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб из батумского "Динамо" в июне 2022 года за скромную сумму – 10 млн евро. Согласно действующему контракту, он получает в год 1,1 млн евро. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти. Также накануне стало известно, что условная трансферная цена 22-летнего Хвичи Кварацхелия увеличилась на 25 миллионов и достигла рекордной цифры — интернет-портал Transfermarkt теперь оценивает Кварацхелия в 85 миллионов евро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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