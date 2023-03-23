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"Мечты сбываются" – Хвича Кварацхелия
"Мечты сбываются" – Хвича Кварацхелия
Фрагмент интервью с Хвичей Кварацхелия опубликовала Федерация футбола Грузии 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T20:43+0400
2023-03-23T20:43+0400
2023-03-23T20:43+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия обратился к детям и дал им несколько жизненных советов. На официальной странице сборной Грузии по футболу появился фрагмент интервью Хвичи Кварацхелия, полную запись обещают обнародовать в ближайшее время. Кварацхелия, обратившись к детям, посоветовал делать все возможное не только в спорте, но и других делах, чтобы исполнить мечты. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб из батумского "Динамо" в июне 2022 года за скромную сумму – 10 млн евро. Согласно действующему контракту, он получает в год 1,1 млн евро. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти. Также накануне стало известно, что условная трансферная цена 22-летнего Хвичи Кварацхелия увеличилась на 25 миллионов и достигла рекордной цифры — интернет-портал Transfermarkt теперь оценивает Кварацхелия в 85 миллионов евро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия
"Мечты сбываются" – Хвича Кварацхелия
Фрагмент интервью с Хвичей Кварацхелия опубликовала Федерация футбола Грузии
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия обратился к детям и дал им несколько жизненных советов.
На официальной странице сборной Грузии по футболу появился фрагмент интервью Хвичи Кварацхелия, полную запись обещают обнародовать в ближайшее время.
"Я тоже был их ровесником, я тоже был ребенком и имел мечты, которые казались нереальными. Я научился тому, что, если человек может мечтать о чем-то, он обязательно может это осуществить, если, конечно, иметь желание и трудиться", – сказал футболист.
Кварацхелия, обратившись к детям, посоветовал делать все возможное не только в спорте, но и других делах, чтобы исполнить мечты.
"Я считаю, что достичь можно всего. Главное трудиться и жить так, как требует этого дело", – сказал Кварацхелия.
Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб из батумского "Динамо" в июне 2022 года за скромную сумму – 10 млн евро. Согласно действующему контракту, он получает в год 1,1 млн евро. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти.
Также накануне стало известно, что условная трансферная цена 22-летнего Хвичи Кварацхелия увеличилась на 25 миллионов и достигла рекордной цифры — интернет-портал Transfermarkt теперь оценивает Кварацхелия в 85 миллионов евро.