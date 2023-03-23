https://sputnik-georgia.ru/20230323/mishustin-rossii-byl-nanesen-udar-ravnogo-kotoromu-v-istorii-esche-ne-bylo-276049593.html

Мишустин: России был нанесен удар, равного которому в истории еще не было

Мишустин: России был нанесен удар, равного которому в истории еще не было

Премьер РФ подчеркнул, что российская экономика устояла и даже стала расти, спад оказался вполне умеренным 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T16:11+0400

2023-03-23T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В 2022 году по России был нанесен санкционный удар, равного которому по силе в новейшей истории еще не было, сказал премьер РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства."Запад не брезговал ничем: взорвали нити "Северного потока", арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и экономическую деятельность страны", – заявил глава правительства РФ.Он обратил внимание, что на Западе долго говорили о неприкосновенности и святости частной собственности, но "сегодня имущество, деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России".По его словам, Запад пытался обрушить финансовую систему, нарушить экономические и хозяйственные связи."Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки. Чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары. А заодно – выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций. То есть тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу. Радикально снизить качество жизни", – пояснил глава российского правительства.Он указал, что прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами, но спад оказался вполне умеренным."Да, это было непросто. Спад – неизбежный в таких условиях – оказался вполне умеренным. Однако мы вернули экономику на траекторию роста", – подчеркнул Мишустин.Он отметил, что теперь даже некоторые международные организации прогнозируют России позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году. Мишустин заверил, что уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире.Он также особо отметил, что Россия в прошлом году добилась рекордного урожая зерновых."157 миллионов тонн – это огромный успех нашего агропрома! Новые рекорды есть и по объемам масличных культур. Виден прирост по мясу, картофелю, тепличным овощам, фруктам", – добавил он.Премьер-министр РФ подчеркнул, что уровень выполнения годового плана большинства нацпроектов по итогам 2022 года близок к 100%, что означает, что школы, дороги и больницы были построены в срок.По его словам, был перезапущен и весь механизм госпрограмм."Внедрение цифры помогло повысить взаимодействие между ведомствами, снизив срок решения задач с девяноста до десяти-пятнадцати дней. Их результаты тоже близки к стопроцентному показателю", – подчеркнул премьер.Мишустин пояснил, что власти существенно облегчили предпринимательскую деятельность – так, были понижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей, зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству, предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, обнулен НДС на гостиничные услуги, внедрена линейка льготных кредитных программ.Все банковские карты в России, несмотря на санкции, работают, РФ удалось уменьшить инфляционное давление и сохранить устойчивость банковского сектора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, россия, михаил мишустин