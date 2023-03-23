Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230323/na-neskolkikh-stantsiyakh-metro-tbilisi-budut-ustanovleny-novye-turnikety-276054552.html
На нескольких станциях метро Тбилиси будут установлены новые турникеты
На нескольких станциях метро Тбилиси будут установлены новые турникеты
Мэрия Тбилиси работает с Азиатским банком развития, чтобы осуществить полное восстановление 12 станций метро 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T18:37+0400
2023-03-23T18:37+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
тбилиси
тбилисский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/56/237765679_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_167c6ce88cdf2518867b1727a14c650e.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси выбрала для установления новых турникетов на нескольких станциях метро столицы польскую компанию, которая должна подтвердить готовность начала работ, заявил мэр Каха Каладзе. Проект установления турникетов на станциях метро "Театр Ахметели", "Варкетили", "Дидубе" уже представлен польской компании. Проект осуществится за три месяца после подтверждения со стороны компании. По его словам, есть и более долгосрочный проект, связанный с новым эскалатором на станции "Театр Ахметели". Такой же проект осуществится в отношении станции метро "Самгори". Как отметил Каладзе, в связи с этими вопросами мэрия Тбилиси работает с Азиатским банком развития, чтобы осуществить полное восстановление 12 станций метро, обновить их и на десяти станциях метро провести соответствующие проекты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/56/237765679_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bb69e037ed08583798af56a73f842e83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, тбилисский метрополитен
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, тбилисский метрополитен

На нескольких станциях метро Тбилиси будут установлены новые турникеты

18:37 23.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer / Вагон поезда метро Тбилиси на станции "Государственный университет"
Вагон поезда метро Тбилиси на станции Государственный университет - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
Подписаться на
НовостиTelegram
Мэрия Тбилиси работает с Азиатским банком развития, чтобы осуществить полное восстановление 12 станций метро
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси выбрала для установления новых турникетов на нескольких станциях метро столицы польскую компанию, которая должна подтвердить готовность начала работ, заявил мэр Каха Каладзе.
Проект установления турникетов на станциях метро "Театр Ахметели", "Варкетили", "Дидубе" уже представлен польской компании. Проект осуществится за три месяца после подтверждения со стороны компании.

"Мы ждем подтверждения. Мы представили проект, в частности, что хотим сделать. За три месяца после подтверждения возможно завершить проект", – заявил Каладзе.

По его словам, есть и более долгосрочный проект, связанный с новым эскалатором на станции "Театр Ахметели". Такой же проект осуществится в отношении станции метро "Самгори".
Как отметил Каладзе, в связи с этими вопросами мэрия Тбилиси работает с Азиатским банком развития, чтобы осуществить полное восстановление 12 станций метро, обновить их и на десяти станциях метро провести соответствующие проекты.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0