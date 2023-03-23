https://sputnik-georgia.ru/20230323/na-neskolkikh-stantsiyakh-metro-tbilisi-budut-ustanovleny-novye-turnikety-276054552.html

На нескольких станциях метро Тбилиси будут установлены новые турникеты

На нескольких станциях метро Тбилиси будут установлены новые турникеты

Мэрия Тбилиси работает с Азиатским банком развития, чтобы осуществить полное восстановление 12 станций метро 23.03.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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каха каладзе

тбилиси

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси выбрала для установления новых турникетов на нескольких станциях метро столицы польскую компанию, которая должна подтвердить готовность начала работ, заявил мэр Каха Каладзе. Проект установления турникетов на станциях метро "Театр Ахметели", "Варкетили", "Дидубе" уже представлен польской компании. Проект осуществится за три месяца после подтверждения со стороны компании. По его словам, есть и более долгосрочный проект, связанный с новым эскалатором на станции "Театр Ахметели". Такой же проект осуществится в отношении станции метро "Самгори". Как отметил Каладзе, в связи с этими вопросами мэрия Тбилиси работает с Азиатским банком развития, чтобы осуществить полное восстановление 12 станций метро, обновить их и на десяти станциях метро провести соответствующие проекты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, тбилисский метрополитен