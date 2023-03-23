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Продан с молотка – кто стал новым владельцем электровозостроительного завода в Тбилиси
Продан с молотка – кто стал новым владельцем электровозостроительного завода в Тбилиси
Владельцем завода стал "Банк Грузии", до этого основным владельцем завода была российская компания "Локотранс" 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T09:00+0400
2023-03-23T09:00+0400
2023-03-23T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Активы Тбилисского электровозостроительного завода (ТЭВЗ) проданы на повторном электронном аукционе за 19,5 миллиона лари, сообщает медиапортал BMG. Новым владельцем ТЭВЗ на улице Гурамишвили стал "Банк Грузии". Первый аукцион, который проходил со 2 по 9 марта, провалился. Начальная стоимость ТЭВЗ составила тогда 48,8 миллиона лари. Национальное бюро исполнения 17 марта повторно выставило на продажу недвижимое имущество в размере 21 гектара земли и активы. Предприятие расположено на пяти недвижимых объектах, на которых находится движимое имущество. Объект был продан в связи с задолженностью в размере 15 миллионов лари перед "Банком Грузии" и 20 миллионов перед другими кредиторами. По информации "Банка Грузии", актив был приобретен для защиты кредиторских интересов. По данным Национального бюро исполнения, активы ТЭВЗ составляли 97,6 млн лари – они были проданы с 80% скидкой. До этого основным владельцем завода была российская компания "Локотранс" (87%), а 12,8% принадлежало Национальному агентству государственного имущества. Последние несколько лет ТЭВЗ был в нерабочем состоянии. По распространенной информации, в последних финансовых отчетах за 2019 год доход компании составил 2,5 миллиона лари, а убытки – 27 миллионов лари. АО "Электровозостроитель" – основной производитель электровозов постоянного тока на территории бывшего СССР. Завод был основан в 1939 году как паровозоремонтный. В 1957 году из его ворот вышел первый электровоз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси
экономика, грузия, новости, тбилиси
Продан с молотка – кто стал новым владельцем электровозостроительного завода в Тбилиси
Владельцем завода стал "Банк Грузии", до этого основным владельцем завода была российская компания "Локотранс"
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Активы Тбилисского электровозостроительного завода (ТЭВЗ) проданы на повторном электронном аукционе за 19,5 миллиона лари, сообщает медиапортал BMG.
Новым владельцем ТЭВЗ на улице Гурамишвили стал "Банк Грузии".
Первый аукцион, который проходил со 2 по 9 марта, провалился. Начальная стоимость ТЭВЗ составила тогда 48,8 миллиона лари.
Национальное бюро исполнения 17 марта повторно выставило на продажу недвижимое имущество в размере 21 гектара земли и активы. Предприятие расположено на пяти недвижимых объектах, на которых находится движимое имущество.
Объект был продан в связи с задолженностью в размере 15 миллионов лари перед "Банком Грузии" и 20 миллионов перед другими кредиторами.
По информации "Банка Грузии", актив был приобретен для защиты кредиторских интересов.
"Учитывая, что, в случае неудачного завершения второго, повторного аукциона, кредитор АО "Банк Грузии" потерял бы возможность удовлетворить требование, имущество должника на аукционе было приобретено "Банком Грузии" в целях защиты кредиторских интересов и в полном соответствии с требованиями закона", – цитирует BMG разъяснение банка.
По данным Национального бюро исполнения, активы ТЭВЗ составляли 97,6 млн лари – они были проданы с 80% скидкой.
До этого основным владельцем завода была российская компания "Локотранс" (87%), а 12,8% принадлежало Национальному агентству государственного имущества.
Последние несколько лет ТЭВЗ был в нерабочем состоянии. По распространенной информации, в последних финансовых отчетах за 2019 год доход компании составил 2,5 миллиона лари, а убытки – 27 миллионов лари.
АО "Электровозостроитель" – основной производитель электровозов постоянного тока на территории бывшего СССР. Завод был основан в 1939 году как паровозоремонтный. В 1957 году из его ворот вышел первый электровоз.