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Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T12:19+0400
2023-03-23T12:19+0400
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мария захарова
мид россии
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, россия, москва, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, москва, мария захарова, мид россии, видео
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
12:19 23.03.2023 (обновлено: 13:03 23.03.2023)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.