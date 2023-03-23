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Родительская суббота 25 марта 2023: приметы, что нельзя делать

Родительская суббота 25 марта 2023: приметы, что нельзя делать

Родительскую субботу четвертой седмицы Великого поста в 2023-м отмечают 25 марта – это четвертый особый поминальный день в году, в который умершим по молитвам... 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T13:42+0400

2023-03-23T13:42+0400

2023-03-23T13:42+0400

справки

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В ходе Великого поста, который у православных в 2023 году начался 27 февраля, ежедневные панихиды и литии не проводятся, поэтому Церковь, чтобы не лишать усопших на целых семь недель своего молитвенного покровительства, установила для них три специальных дня – субботы 2, 3 и 4-й недели поста. Что нельзя делать в родительскую субботу четвертой седмицы и о приметах, связанных с поминальным днем, читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя делать Нельзя делать тяжелую работу, в том числе делать генеральную уборку и стирать. В родительскую субботу можно, помолившись за умерших, устроить семейный поминальный обед. В родительскую субботу четвертой седмицы Великого поста можно сходить на кладбище, убрать могилки, зажечь свечи и помолиться за умерших, однако оставлять спиртное и сигареты там нельзя. Нельзя, уходя с кладбища, говорить усопшим "до свиданья" – это плохая примета, предупреждающая, что живой сам в ближайшее время может умереть. Нельзя в родительскую субботу четвертой седмицы поднимать с земли на кладбище оброненную вещь. Также нельзя в поминальный день отказывать нуждающимся в милостыне. Венчаться и устраивать шумные застолья в родительскую субботу четвертой седмицы Великого поста нельзя. Также нельзя в поминальный день ругаться, сплетничать, злословить и обижать окружающих. Народные приметы По народным приметам нельзя в родительскую субботу четвертой седмицы Великого поста после ужина убирать со стола и мыть посуду, так как люди в старину верили, что ночью умершие родственники придут покушать. Плохая примета пить в родительскую субботу из чужого колодца, а поливать деревья колодезной водой – хорошая, год будет урожайный. По приметам еще месяц продержится холодная погода, если трава 25 марта будет с утра покрыта инеем, ну а если в родительскую субботу морозно днем – значит, лето будет жарким. Лето будет урожайным, если в родительскую субботу с утра грянул гром, ну а если пойдет град – это явная примета, что лето ожидается засушливым. По народным приметам, если 25 марта дятел часто стучит клювом по сухому дереву – значит, скоро потеплеет, ну а если зверушки прячутся по норкам – значит, ожидается похолодание. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки