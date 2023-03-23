https://sputnik-georgia.ru/20230323/stalo-izvestno-pod-kakim-nomer-vystupit-gruziya-v-polufinale-evrovideniya--2023-276036905.html

Стало известно, под каким номер выступит Грузия в полуфинале "Евровидения – 2023"

Стало известно, под каким номер выступит Грузия в полуфинале "Евровидения – 2023"

Второй полуфинал конкурса "Евровидение" состоится 11 и 13 мая 23.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Конкурсантка, представляющая Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение – 2023", Иру Хечанова выступит под 11 номер во втором полуфинале. Представители Грузии на конкурсе уже опубликовали песню и клип Иру под названием Echo. Иностранным пользователям и песня, и клип пришлись по вкусу, видео уже набрало более полумиллиона просмотров. Иру Хечанова выступит во втором полуфинале конкурса, который пройдет 11 и 13 мая в британском городе Ливерпуль.В 2022 году на "Евровидении" победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Иру Хечановой 22 года, она тбилисская армянка. Девушка окончила отделение музыкальной композиции Тбилисской государственной консерватории. В настоящее время девушка учится в магистратуре на кафедре PR Кавказского университета. Сценическую карьеру начала в девять лет. Первую победу Хечановой принес детский конкурс "Ана-бана". В 2011 году она победила на "Детском Евровидении", находясь в составе группы Candy. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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