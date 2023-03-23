https://sputnik-georgia.ru/20230323/ubil-v-lifte-i-pytalsya-szhech-politseyskie-v-tbilisi-zaderzhali-predpolagaemogo-prestupnika-276036274.html

Убил в лифте и пытался сжечь: полицейские в Тбилиси задержали предполагаемого преступника

Убил в лифте и пытался сжечь: полицейские в Тбилиси задержали предполагаемого преступника

Следствие работает над несколькими версиями убийства 23.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии раскрыли жестокое убийство, которое произошло накануне в районе Мухиани на окраине Тбилиси, и задержали обвиняемого по горячим следам, сообщает телекомпания "Рустави-2". Пожилой мужчина был обнаружен в лифте многоэтажного жилого дома утром 22 марта. Выяснилось, что жертва – 64-летний жилец этого дома Рамаз Басиладзе. По предварительной информации, мужчине нанесли более 10 ранений, а после затащили в лифт и пытались поджечь тело.Кто именно задержан по обвинению в убийстве – пока не уточняется.Следствие работает над несколькими версиями убийства, по одной из них причиной смерти мужчины могла стать торговля наркотиками, а убийца – местный житель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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