https://sputnik-georgia.ru/20230323/ubil-v-lifte-i-pytalsya-szhech-politseyskie-v-tbilisi-zaderzhali-predpolagaemogo-prestupnika-276036274.html
Убил в лифте и пытался сжечь: полицейские в Тбилиси задержали предполагаемого преступника
Убил в лифте и пытался сжечь: полицейские в Тбилиси задержали предполагаемого преступника
Следствие работает над несколькими версиями убийства 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T10:25+0400
2023-03-23T10:25+0400
2023-03-23T10:37+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1a/251564102_1195:204:4126:1853_1920x0_80_0_0_a7edf15f70a440cb7339f64a6ecd6585.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии раскрыли жестокое убийство, которое произошло накануне в районе Мухиани на окраине Тбилиси, и задержали обвиняемого по горячим следам, сообщает телекомпания "Рустави-2". Пожилой мужчина был обнаружен в лифте многоэтажного жилого дома утром 22 марта. Выяснилось, что жертва – 64-летний жилец этого дома Рамаз Басиладзе. По предварительной информации, мужчине нанесли более 10 ранений, а после затащили в лифт и пытались поджечь тело.Кто именно задержан по обвинению в убийстве – пока не уточняется.Следствие работает над несколькими версиями убийства, по одной из них причиной смерти мужчины могла стать торговля наркотиками, а убийца – местный житель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1a/251564102_1593:197:3801:1853_1920x0_80_0_0_9811c86155c621eeef7a6be92421b7e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Убил в лифте и пытался сжечь: полицейские в Тбилиси задержали предполагаемого преступника
10:25 23.03.2023 (обновлено: 10:37 23.03.2023)
Следствие работает над несколькими версиями убийства
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik.
Сотрудники министерства внутренних дел Грузии раскрыли жестокое убийство, которое произошло накануне в районе Мухиани на окраине Тбилиси, и задержали обвиняемого по горячим следам, сообщает телекомпания "Рустави-2
".
Пожилой мужчина был обнаружен в лифте многоэтажного жилого дома утром 22 марта. Выяснилось, что жертва – 64-летний жилец этого дома Рамаз Басиладзе. По предварительной информации, мужчине нанесли более 10 ранений, а после затащили в лифт и пытались поджечь тело.
Кто именно задержан по обвинению в убийстве – пока не уточняется.
Следствие работает над несколькими версиями убийства, по одной из них причиной смерти мужчины могла стать торговля наркотиками, а убийца – местный житель.