https://sputnik-georgia.ru/20230323/v-gruzii-izmenili-pravila-goszakupok-276049920.html

В Грузии изменили правила госзакупок

В Грузии изменили правила госзакупок

Изменения в основном связаны с потребностями малобюджетных закупочных организаций, заявил парламентский секретарь правительства 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T16:56+0400

2023-03-23T16:56+0400

2023-03-23T16:56+0400

грузия

экономика

новости

закупки

агентство государственных закупок

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275682644_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_457ccc6c3acc1f5d5564f0f35021c289.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Парламент Грузии принял поправки в закон "О государственных закупках" в третьем окончательном чтении, говорится в сообщении законодательного органа страны. Депутаты в ускоренном порядке на пленарном заседании обсудили и приняли 71 голосом поправки в закон "О госзакупках". Поправки предусматривают увеличение денежного лимита для участия в госзакупках в упрощенном порядке, без тендера. Сегодня, если общая стоимость закупок в течение одного года не превышает 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов), закупочная организация вправе принять решение об осуществлении этой закупки в упрощенном порядке. Система госзакупок в Грузии: нарушения и рекомендации >>С вступлением в силу новых правил денежный лимит в случае товаров и услуг увеличивается до 10 тысяч лари (3,9 тысячи долларов), а в случае строительных работ – до 20 тысяч лари (7,8 тысячи долларов). По словам парламентского секретаря правительства Вахтанга Бачиашвили, изменения в основном связаны с потребностями малобюджетных закупочных организаций, которые предоставляют, с одной стороны, образовательные, а с другой стороны, социальные услуги или и то, и другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, закупки, агентство государственных закупок, парламент грузии