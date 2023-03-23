https://sputnik-georgia.ru/20230323/v-gruzii-izmenili-pravila-goszakupok-276049920.html
В Грузии изменили правила госзакупок
В Грузии изменили правила госзакупок
Изменения в основном связаны с потребностями малобюджетных закупочных организаций, заявил парламентский секретарь правительства 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T16:56+0400
2023-03-23T16:56+0400
2023-03-23T16:56+0400
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закупки
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Парламент Грузии принял поправки в закон "О государственных закупках" в третьем окончательном чтении, говорится в сообщении законодательного органа страны. Депутаты в ускоренном порядке на пленарном заседании обсудили и приняли 71 голосом поправки в закон "О госзакупках". Поправки предусматривают увеличение денежного лимита для участия в госзакупках в упрощенном порядке, без тендера. Сегодня, если общая стоимость закупок в течение одного года не превышает 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов), закупочная организация вправе принять решение об осуществлении этой закупки в упрощенном порядке. Система госзакупок в Грузии: нарушения и рекомендации >>С вступлением в силу новых правил денежный лимит в случае товаров и услуг увеличивается до 10 тысяч лари (3,9 тысячи долларов), а в случае строительных работ – до 20 тысяч лари (7,8 тысячи долларов). По словам парламентского секретаря правительства Вахтанга Бачиашвили, изменения в основном связаны с потребностями малобюджетных закупочных организаций, которые предоставляют, с одной стороны, образовательные, а с другой стороны, социальные услуги или и то, и другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, закупки, агентство государственных закупок, парламент грузии
грузия, экономика, новости, закупки, агентство государственных закупок, парламент грузии
В Грузии изменили правила госзакупок
Изменения в основном связаны с потребностями малобюджетных закупочных организаций, заявил парламентский секретарь правительства
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik.
Парламент Грузии принял поправки в закон "О государственных закупках" в третьем окончательном чтении, говорится в сообщении
законодательного органа страны.
Депутаты в ускоренном порядке на пленарном заседании обсудили и приняли 71 голосом поправки в закон "О госзакупках". Поправки предусматривают увеличение денежного лимита для участия в госзакупках в упрощенном порядке, без тендера.
Сегодня, если общая стоимость закупок в течение одного года не превышает 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов), закупочная организация вправе принять решение об осуществлении этой закупки в упрощенном порядке.
С вступлением в силу новых правил денежный лимит в случае товаров и услуг увеличивается до 10 тысяч лари (3,9 тысячи долларов), а в случае строительных работ – до 20 тысяч лари (7,8 тысячи долларов).
По словам парламентского секретаря правительства Вахтанга Бачиашвили, изменения в основном связаны с потребностями малобюджетных закупочных организаций, которые предоставляют, с одной стороны, образовательные, а с другой стороны, социальные услуги или и то, и другое.