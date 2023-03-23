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В Грузии утвердили Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы
В Грузии утвердили Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы
Национальная стратегия в области прав человека включает четыре приоритетных направления 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T17:35+0400
2023-03-23T18:06+0400
новости
грузия
общество
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Власти Грузии утвердили Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы, что подтверждает приверженность государства этим ценностям, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Как отметил глава грузинского правительства, исходя из большой политической и общественной значимости, документ был разработан и одобрен правительством Грузии и утвержден парламентом Грузии с многоотраслевым участием. По словам премьера, стремление государства к институциональной демократии и обеспечению равных прав является фундаментом государственной политики, на которой основан этот документ. Национальная стратегия в области прав человека включает четыре приоритетных направления: Как ранее отметил советник премьер-министра Нико Татулашвили, в стране началась работа над Национальным планом действий по защите прав человека. Ответственные за реализацию этого плана ведомства должны будут предоставлять правительству ежегодные отчеты о достигнутом прогрессе. В результате будет подготовлен единый итоговый отчет, который правительство представит парламенту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, общество, ираклий гарибашвили
новости, грузия, общество, ираклий гарибашвили

В Грузии утвердили Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы

17:35 23.03.2023 (обновлено: 18:06 23.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - площадь Свободы в солнечный день
Вид на город Тбилиси - площадь Свободы в солнечный день - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Национальная стратегия в области прав человека включает четыре приоритетных направления
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Власти Грузии утвердили Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы, что подтверждает приверженность государства этим ценностям, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Как отметил глава грузинского правительства, исходя из большой политической и общественной значимости, документ был разработан и одобрен правительством Грузии и утвержден парламентом Грузии с многоотраслевым участием.

"С утверждением этой стратегии правительство Грузии и парламент подтверждают приверженность государства защите прав человека и основных свобод, что, в свою очередь, предполагает последовательное и непрерывное проведение систематической и долгосрочной политики защиты прав человека", – отмечено в заявлении.

По словам премьера, стремление государства к институциональной демократии и обеспечению равных прав является фундаментом государственной политики, на которой основан этот документ.
Национальная стратегия в области прав человека включает четыре приоритетных направления:
укрепление правосудия, принципов верховенства права, институциональной демократии и эффективное использование гражданских и политических прав;
усиление защиты экономических и социальных прав, а также улучшение системных гарантий для этого;
отражение конституционных гарантий равноправия в государственной политике, их внедрение в практику и обеспечивание прав и свобод человека без дискриминации;
защита прав и свобод населения, пострадавшего в результате потери территорий Грузии, в том числе вынужденных переселенцев и беженцев, жителей сел вдоль административных линий и находящихся на неподконтрольных властям Грузии территориях.
Как ранее отметил советник премьер-министра Нико Татулашвили, в стране началась работа над Национальным планом действий по защите прав человека. Ответственные за реализацию этого плана ведомства должны будут предоставлять правительству ежегодные отчеты о достигнутом прогрессе. В результате будет подготовлен единый итоговый отчет, который правительство представит парламенту.
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