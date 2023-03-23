https://sputnik-georgia.ru/20230323/v-gruzii-utverdili-natsionalnuyu-strategiyu-zaschity-prav-cheloveka-na-2022-2030-gody-276051026.html

В Грузии утвердили Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы

В Грузии утвердили Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы

Национальная стратегия в области прав человека включает четыре приоритетных направления 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T17:35+0400

2023-03-23T17:35+0400

2023-03-23T18:06+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Власти Грузии утвердили Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы, что подтверждает приверженность государства этим ценностям, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Как отметил глава грузинского правительства, исходя из большой политической и общественной значимости, документ был разработан и одобрен правительством Грузии и утвержден парламентом Грузии с многоотраслевым участием. По словам премьера, стремление государства к институциональной демократии и обеспечению равных прав является фундаментом государственной политики, на которой основан этот документ. Национальная стратегия в области прав человека включает четыре приоритетных направления: Как ранее отметил советник премьер-министра Нико Татулашвили, в стране началась работа над Национальным планом действий по защите прав человека. Ответственные за реализацию этого плана ведомства должны будут предоставлять правительству ежегодные отчеты о достигнутом прогрессе. В результате будет подготовлен единый итоговый отчет, который правительство представит парламенту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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