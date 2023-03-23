В Грузии утвердили Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы
17:35 23.03.2023 (обновлено: 18:06 23.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - площадь Свободы в солнечный день
© photo: Sputnik / Stringer
Национальная стратегия в области прав человека включает четыре приоритетных направления
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Власти Грузии утвердили Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы, что подтверждает приверженность государства этим ценностям, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Как отметил глава грузинского правительства, исходя из большой политической и общественной значимости, документ был разработан и одобрен правительством Грузии и утвержден парламентом Грузии с многоотраслевым участием.
"С утверждением этой стратегии правительство Грузии и парламент подтверждают приверженность государства защите прав человека и основных свобод, что, в свою очередь, предполагает последовательное и непрерывное проведение систематической и долгосрочной политики защиты прав человека", – отмечено в заявлении.
По словам премьера, стремление государства к институциональной демократии и обеспечению равных прав является фундаментом государственной политики, на которой основан этот документ.
Национальная стратегия в области прав человека включает четыре приоритетных направления:
укрепление правосудия, принципов верховенства права, институциональной демократии и эффективное использование гражданских и политических прав;
усиление защиты экономических и социальных прав, а также улучшение системных гарантий для этого;
отражение конституционных гарантий равноправия в государственной политике, их внедрение в практику и обеспечивание прав и свобод человека без дискриминации;
защита прав и свобод населения, пострадавшего в результате потери территорий Грузии, в том числе вынужденных переселенцев и беженцев, жителей сел вдоль административных линий и находящихся на неподконтрольных властям Грузии территориях.
Как ранее отметил советник премьер-министра Нико Татулашвили, в стране началась работа над Национальным планом действий по защите прав человека. Ответственные за реализацию этого плана ведомства должны будут предоставлять правительству ежегодные отчеты о достигнутом прогрессе. В результате будет подготовлен единый итоговый отчет, который правительство представит парламенту.