https://sputnik-georgia.ru/20230323/v-gruzii-vzyalis-za-klevetnikov-i-rasprostraniteley-feykov-276033748.html

В Грузии взялись за клеветников и распространителей фейков

В Грузии взялись за клеветников и распространителей фейков

В Национальной комиссии по коммуникациям предложили депутатам и общественности начать широкую дискуссию по поводу фейков в СМИ 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T07:00+0400

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2023-03-23T07:00+0400

грузия

новости

кахи бекаури

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Поправки, позволяющие отвечать на клевету и запрещающие язык ненависти в СМИ и рекламе, будут задействованы в Грузии с 1 июля 2023 года, заявил глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури, представляя отчет о проделанной работе за 2021 год в парламенте. Отчет должен был быть представлен в 2022 году, но парламент не успел его выслушать из-за плотного графика работы. При этом глава Национальной комиссии по коммуникациям отметил, что в 2022 году были приняты поправки, согласно которым регулируются передачи, содержащие призыв к терроризму, и язык ненависти, а также определено право ответа. "Таким образом, лицо, которое считает, что в отношении него распространили ложный факт, сможет потребовать от вещателя ответа. Закон будет задействован с 1 июля 2023 года", – сказал Бекаури. Кроме того, комиссия предложила парламентариям и обществу начать широкую дискуссию по поводу фейков в СМИ. "До сих пор проблемой остается распространение ложной информации и манипуляция. По этому вопросу комиссия предлагает провести широкую дискуссию, чтобы решить эти проблемы", – сказал Бекаури. Кроме того, Бекаури рассказал о проблемах СМИ в 2021 году и нарушениях, связанных с освещением выборов в органы местного самоуправления, которые были у СМИ в упомянутый год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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