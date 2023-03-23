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Винтовки, автоматы и наркотики – МВД провело задержания в разных частях Грузии

Винтовки, автоматы и наркотики – МВД провело задержания в разных частях Грузии

Всем обвиняемым грозит до 7 лет тюрьмы 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T15:39+0400

2023-03-23T15:39+0400

2023-03-23T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. МВД Грузии задержало в Тбилиси и регионах десять человек, а двоих уличило в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, говорится в сообщении на сайте министерства. В Тбилиси в разное время задержали пятерых человек, трое из которых ранее были судимы. В ходе личного обыска и обыска домов задержанных были изъяты оружие, в том числе пистолет и винтовка, боеприпасы и наркотики. Наибольший "улов" был в регионе Самегрело-Земо Сванети. Полиция задержала двоих и еще двоих привлекла к ответственности по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. В ходе обыска их домов и рабочих мест были изъяты автомат, револьвер, пистолет, шесть винтовок, патроны. Еще троих полиция задержала за незаконное приобретение и хранение оружия в трех регионах страны: Мцхета-Мтианети, Раче и Гурии. Полиция изъяла автоматы, обоймы и боеприпасы. Всем обвиняемым грозит до 7 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

самегрело

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, самегрело, мцхета-мтианети, мвд грузии