https://sputnik-georgia.ru/20230323/vpervye-v-batumi-proydet-vystavka-knigi-i-vysshego-obrazovaniya-275873966.html

Впервые в Батуми пройдет выставка книги и высшего образования

Впервые в Батуми пройдет выставка книги и высшего образования

На выставке будут представлены около 40 местных и международных организаций 23.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Первая международная батумская выставка книги и высшего образования (BATUMI BOOK&HIGHER EDUCATION 2023) пройдет 24-26 марта во Дворце спорта, говорится в сообщении организаторов. Цель выставки – популяризация чтения книг, а также содействие развитию издательского бизнеса.Кроме того, гости мероприятия смогут получить полную информацию о различных программах обучения, стипендиях, грантах и ​​стажировках. В рамках выставки запланированы тематическая конференция и различные образовательно-развлекательные программы. На выставке будут представлены около 40 местных и международных организаций: высшие учебные заведения, культурно-просветительские учреждения и фонды, издательства, книжные магазины, журналы и газеты, центры грузинской культуры и иностранных языков. Мероприятия начнутся в 11:00 по тбилисскому времени. Посещение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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