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Впервые в Батуми пройдет выставка книги и высшего образования
Впервые в Батуми пройдет выставка книги и высшего образования
На выставке будут представлены около 40 местных и международных организаций 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T08:31+0400
2023-03-23T08:31+0400
2023-03-23T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Первая международная батумская выставка книги и высшего образования (BATUMI BOOK&HIGHER EDUCATION 2023) пройдет 24-26 марта во Дворце спорта, говорится в сообщении организаторов. Цель выставки – популяризация чтения книг, а также содействие развитию издательского бизнеса.Кроме того, гости мероприятия смогут получить полную информацию о различных программах обучения, стипендиях, грантах и стажировках. В рамках выставки запланированы тематическая конференция и различные образовательно-развлекательные программы. На выставке будут представлены около 40 местных и международных организаций: высшие учебные заведения, культурно-просветительские учреждения и фонды, издательства, книжные магазины, журналы и газеты, центры грузинской культуры и иностранных языков. Мероприятия начнутся в 11:00 по тбилисскому времени. Посещение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, культура, батуми
новости, грузия, культура, батуми
Впервые в Батуми пройдет выставка книги и высшего образования
На выставке будут представлены около 40 местных и международных организаций
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Первая международная батумская выставка книги и высшего образования (BATUMI BOOK&HIGHER EDUCATION 2023) пройдет 24-26 марта во Дворце спорта, говорится в сообщении организаторов.
Цель выставки – популяризация чтения книг, а также содействие развитию издательского бизнеса.
Кроме того, гости мероприятия смогут получить полную информацию о различных программах обучения, стипендиях, грантах и стажировках. В рамках выставки запланированы тематическая конференция и различные образовательно-развлекательные программы.
На выставке будут представлены около 40 местных и международных организаций: высшие учебные заведения, культурно-просветительские учреждения и фонды, издательства, книжные магазины, журналы и газеты, центры грузинской культуры и иностранных языков.
Мероприятия начнутся в 11:00 по тбилисскому времени. Посещение свободное.