https://sputnik-georgia.ru/20230324/alyans-rf-i-kitaya-okonchatelno-sformirovan-vavilov-ob-itogakh-vizita-lidera-knr-v-moskvu-276066863.html
Альянс РФ и Китая окончательно сформирован: Вавилов об итогах визита лидера КНР в Москву
Альянс РФ и Китая окончательно сформирован: Вавилов об итогах визита лидера КНР в Москву
Итоги трехдневного визита лидера Китая Си Цзиньпина в столицу России уже совсем скоро станут видны на мировой арене 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T16:23+0400
2023-03-24T16:23+0400
2023-03-24T16:23+0400
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Таким мнением поделился в интервью "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. В чем важность визита китайского лидера в Россию и почему часть китайской делегации не попала на камеры? О чем договорились Путин и Си Цзиньпин? Почему отношения России и Китая загнали США в тупик? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, россия, китай, москва, сша, си цзиньпин, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, китай, москва, сша, си цзиньпин, в мире, видео
Альянс РФ и Китая окончательно сформирован: Вавилов об итогах визита лидера КНР в Москву
Итоги трехдневного визита лидера Китая Си Цзиньпина в столицу России уже совсем скоро станут видны на мировой арене
Таким мнением поделился в интервью "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов.
В чем важность визита китайского лидера в Россию и почему часть китайской делегации не попала на камеры? О чем договорились Путин и Си Цзиньпин? Почему отношения России и Китая загнали США в тупик?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.